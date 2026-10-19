Juan Martín del Potro, otra vez nominado al Salón de la Fama del Tenis: contra quiénes compite y cómo votarlo

El tandilense buscará ingresar a la clase 2027 del prestigioso reconocimiento internacional, después de quedar afuera en la elección anterior. Compartirá la lista de candidatos con grandes figuras del tenis mundial.

Hoy 15:10

Juan Martín del Potro tendrá una nueva oportunidad de ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional, una de las distinciones más importantes que puede recibir un deportista de esta disciplina. El ex número tres del ranking mundial fue nominado por segundo año consecutivo y buscará formar parte de la clase 2027, en una elección que también contará con reconocidas figuras internacionales.

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La Torre de Tandil había quedado afuera de la selección correspondiente a la clase 2026, en la que Roger Federer obtuvo el máximo reconocimiento. Ahora, el argentino volverá a competir por un lugar entre las grandes leyendas del tenis mundial.

La institución, ubicada en Newport, Rhode Island, Estados Unidos, dará a conocer los resultados definitivos durante noviembre, luego de un proceso que combina la evaluación de especialistas y la participación de los fanáticos.

Contra quiénes compite Del Potro para ingresar al Salón de la Fama

La lista de candidatos para integrar la clase 2027 del Salón de la Fama incluye a cuatro figuras destacadas por sus trayectorias deportivas.

Además de Juan Martín del Potro, los nominados son:

Ash Barty: la australiana, ex número uno del mundo, ganó cuatro títulos de Grand Slam y fue una de las grandes protagonistas del circuito femenino.

la australiana, ex número uno del mundo, ganó cuatro títulos de Grand Slam y fue una de las grandes protagonistas del circuito femenino. Svetlana Kuznetsova: la rusa conquistó el US Open 2004 y Roland Garros 2009 , además de alcanzar los primeros puestos del ranking internacional.

la rusa conquistó el , además de alcanzar los primeros puestos del ranking internacional. Shingo Kunieda: el japonés es una leyenda del tenis en silla de ruedas, con 28 títulos de Grand Slam en singles y cuatro medallas de oro paralímpicas.

Del Potro y Kuznetsova afrontarán una nueva oportunidad después de haber sido candidatos en la elección anterior.

Cómo votar a Juan Martín del Potro para el Salón de la Fama

La elección contempla la participación de 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama, quienes evalúan los méritos deportivos de los candidatos.

Además, los fanáticos pueden participar mediante una votación online, cuyos resultados se incorporan al sistema de selección.

Para respaldar la candidatura de Juan Martín del Potro, los interesados deben ingresar al sitio oficial del Salón de la Fama del Tenis Internacional y acceder a la sección de votación de los fanáticos, cuando se encuentre habilitada.

El sitio oficial de la institución es https://www.tennisfame.com/.

Según el sistema de elección, cada candidato debe alcanzar un 75% de aprobación entre los integrantes del grupo de votación o llegar a ese porcentaje mediante el mecanismo que combina los votos de los especialistas con los puntos otorgados por el público.

Los resultados definitivos se conocerán en noviembre de 2026.

Los títulos y récords que respaldan la candidatura de Del Potro

La trayectoria de Juan Martín del Potro cuenta con logros que lo posicionan entre los grandes representantes del tenis argentino.

Durante su carrera profesional conquistó 22 títulos, alcanzó el tercer puesto del ranking ATP y protagonizó algunas de las actuaciones más recordadas del tenis nacional.

Su consagración más importante llegó en el US Open 2009, cuando conquistó su único título de Grand Slam.

Además, volvió a disputar la final del torneo neoyorquino en 2018 y consiguió dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016.

Otro de sus grandes hitos fue su participación decisiva en la Copa Davis 2016, cuando Argentina consiguió por primera vez el título de la tradicional competencia por equipos.

Estos resultados, sumados a su trayectoria internacional, constituyen los principales antecedentes que respaldan su candidatura.

Del Potro busca sumarse a Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini

El Salón de la Fama del Tenis Internacional fue creado en 1954 y, desde 1975, comenzó a incorporar jugadores de diferentes nacionalidades.

La institución reconoce no solamente los resultados deportivos, sino también aspectos vinculados con la integridad, el espíritu deportivo y el carácter de los candidatos.

Hasta el momento, solamente dos argentinos consiguieron ingresar al Salón de la Fama: Guillermo Vilas, en 1991, y Gabriela Sabatini, en 2006.

Ahora, Juan Martín del Potro buscará convertirse en el tercer representante argentino en recibir esta distinción, que lo ubicaría oficialmente entre las grandes leyendas del tenis mundial.

Con una carrera marcada por títulos, medallas olímpicas y actuaciones históricas, la Torre de Tandil tendrá una nueva oportunidad de obtener un reconocimiento a su trayectoria, mientras los fanáticos esperan conocer los resultados de la votación en noviembre.