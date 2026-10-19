El Ministerio de Justicia y la UCSE firmaron un convenio para capacitar en mediación penal juvenil y prácticas restaurativas

El acuerdo fue rubricado este lunes por la ministra Matilde O’Mill y el decano Gabriel Ávila. La propuesta contempla 12 encuentros de formación sobre mediación penal juvenil y prácticas restaurativas, destinados a agentes vinculados al nuevo Régimen Penal Juvenil.

Hoy 15:38

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero y la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) firmaron este lunes un convenio para desarrollar un ciclo de capacitación denominado “Mediación penal juvenil y prácticas restaurativas”.

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La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación de los agentes vinculados al nuevo Régimen Penal Juvenil y proporcionar herramientas para el abordaje interdisciplinario de esta temática.

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, y el decano de la facultad, Gabriel Ávila, durante una ceremonia realizada en la sede de la cartera provincial. También participó el rector de la UCSE, Luis Lucena.

La capacitación se desarrollará a lo largo de 12 encuentros y contará con un equipo académico integrado por especialistas en la materia. Además, la facultad será la encargada de otorgar las certificaciones correspondientes a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Esta propuesta se enmarca en el convenio de cooperación académica y asistencia institucional firmado en julio de 2022 entre ambas instituciones, con el propósito de profundizar el trabajo conjunto entre el Estado provincial y el ámbito universitario.

De esta manera, ambas entidades avanzan en una nueva instancia de colaboración orientada a fortalecer la formación profesional en materia de justicia juvenil, con especial atención a la mediación penal y las prácticas restaurativas como herramientas para el abordaje de conflictos.