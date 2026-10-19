Agustín Rossi rompió el silencio sobre su futuro en Flamengo y le dejó un mensaje a River

El exarquero de Boca, que aparece en la carpeta del Millonario para el próximo mercado de pases, habló sobre las negociaciones para renovar su contrato con el club brasileño.

Hoy 16:02

Agustín Rossi rompió el silencio sobre su futuro en Flamengo en medio de los rumores que lo vinculan con River Plate para el próximo mercado de pases. El arquero argentino, cuyo contrato con el conjunto brasileño finaliza en diciembre de 2027, confirmó que existen conversaciones para extender su vínculo y dejó en claro que su intención es continuar en Río de Janeiro.

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Las declaraciones llegaron en la previa de la revancha frente a Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores, un compromiso decisivo para el equipo dirigido por Leonardo Jardim.

Mientras tanto, River continúa analizando alternativas para reforzar el arco y Rossi aparece entre los nombres que interesan a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. Sin embargo, las palabras del exfutbolista de Boca parecen alejarlo de una posible llegada al Millonario.

Qué dijo Agustín Rossi sobre su futuro en Flamengo

El arquero argentino reconoció que ya comenzaron las conversaciones para definir su continuidad en el club brasileño, aunque aclaró que su prioridad inmediata está puesta en los compromisos deportivos.

"Le dije a mi agente que mi objetivo es terminar el campeonato, y la respuesta del Flamengo fue la misma. Por ahora, tenemos una buena relación. Creemos que todo saldrá bien, pero no es momento de hablar", expresó Rossi.

El guardameta aprovechó el reciente viaje de Flamengo a Buenos Aires, donde enfrentó a Estudiantes en el estadio UNO, para reunirse con su representante, Marcelo Valeri, y analizar las condiciones de una posible renovación contractual.

La intención de la dirigencia del Mengao es anticiparse al vencimiento de su contrato y asegurar la continuidad de una de las piezas importantes del equipo.

"Mi familia es muy feliz en Brasil": la frase que complica a River

Más allá de las negociaciones contractuales, Agustín Rossi también hizo referencia a su vida personal y a la comodidad que encontró desde su llegada al fútbol brasileño.

"Mi familia también es muy feliz en Brasil, y mi deseo siempre será quedarme", aseguró el exarquero de Boca.

Sus palabras representan una señal importante sobre sus intenciones de cara al futuro, especialmente porque su nombre comenzó a circular como una de las alternativas que evalúa River para reforzar el puesto de arquero.

Aunque el Millonario todavía no presentó una oferta formal, Rossi es uno de los futbolistas que despiertan interés en Núñez por su experiencia y trayectoria.

Sin embargo, su prioridad actual parece ser la continuidad en Flamengo, donde consiguió consolidarse como una pieza importante del plantel.

Los números de Rossi en Flamengo

El argentino atraviesa una etapa de continuidad en el equipo brasileño y se acerca a una marca importante.

Actualmente, Rossi acumula 192 partidos oficiales con Flamengo, en los que consiguió mantener su arco en cero en 90 oportunidades.

De esta manera, el arquero está a solamente ocho encuentros de alcanzar las 200 presentaciones con la camiseta del Mengao.

Su rendimiento lo convirtió en una de las piezas habituales del equipo dirigido por Leonardo Jardim, que busca mantener la base del plantel para las próximas temporadas.

River sigue buscando un arquero de jerarquía

Mientras Rossi avanza en las conversaciones con Flamengo, River Plate continúa evaluando posibles incorporaciones para el arco de cara al próximo mercado de pases.

La dirigencia del Millonario pretende sumar un guardameta de experiencia y jerarquía, en un contexto marcado por el gran presente de Santiago Beltrán y el interés que despertó el juvenil en diferentes clubes europeos.

Entre las alternativas que aparecieron en carpeta se encuentra Agustín Rossi, aunque hasta el momento no existieron negociaciones formales entre las instituciones.

Las declaraciones del exarquero de Boca dejan en claro que su intención es permanecer en Flamengo, por lo que una eventual transferencia a River aparece, al menos por ahora, como una posibilidad lejana.

Con contrato vigente hasta diciembre de 2027 y conversaciones en marcha para renovarlo, Rossi prioriza su presente en Brasil, mientras el Millonario deberá continuar analizando opciones para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada.