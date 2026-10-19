Indignante robo en Santiago del Estero: dos delincuentes en moto sorprendieron a una nena que jugaba en el garaje de su casa

Los sujetos observaron a tres menores que se encontraban en una vivienda, regresaron y les revisaron sus pertenencias. Finalmente, le arrebataron el celular a una niña y escaparon. Su padre relató lo sucedido a Noticiero 7 y expresó su preocupación por la inseguridad.

Hoy 16:12

Un preocupante episodio de inseguridad generó indignación en el barrio Sarmiento de la ciudad de Santiago del Estero, luego de que dos delincuentes que circulaban en motocicleta sorprendieran a tres menores de edad que jugaban en el garaje de una vivienda y les robaran un teléfono celular.

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Según relató el padre de una de las víctimas a Noticiero 7, los sujetos pasaron inicialmente frente al domicilio y observaron a los niños. Minutos después, regresaron al lugar y uno de ellos descendió del rodado para cometer el robo.

En ese momento, una niña se encontraba acompañada por su hermano de cinco años y un primo, cuando los delincuentes los sorprendieron y comenzaron a revisar sus pertenencias en busca de teléfonos celulares.

"Pasan en la moto, señalan, más o menos dan la vuelta y ahí es donde ya tenían todo planeado. Paran y los revisan a los tres para robarles los celulares. Y le roban el celular a mi hija", explicó el hombre.

Tras apoderarse del dispositivo, los sospechosos escaparon a bordo de la motocicleta, dejando a los menores y a su familia conmocionados por lo sucedido.

"He quedado sorprendido por la forma en la que actuaron"

En diálogo con Noticiero 7, el padre de la niña manifestó su indignación por el accionar de los delincuentes y aseguró que nunca había vivido una situación semejante.

"Lamentablemente, hemos sufrido un robo y he quedado sorprendido de la forma en que ha sido. Con total impunidad", expresó.

Además, señaló que el episodio generó preocupación entre sus familiares. "Hemos quedado preocupados. La verdad, la Policía de Santiago siempre actúa bien y resuelve todos los problemas, pero ahora no sé, es raro lo que está pasando", sostuvo.

Finalmente, el hombre indicó que se encuentran realizando las averiguaciones y gestiones correspondientes para intentar identificar a los responsables del hecho.

"Estamos averiguando, haciendo las denuncias correspondientes para dar con estos tipos, porque la verdad no podemos permitir que en Santiago del Estero pase esto", concluyó.

La familia espera que los responsables puedan ser identificados y que se logre recuperar el teléfono sustraído.