Boca busca hacer historia ante Vasco da Gama: la preocupante racha que intentará cortar en Brasil

El Xeneize visitará este martes al conjunto brasileño por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Hoy 16:08

Boca Juniors afrontará este martes 20 de octubre, desde las 21.30, un partido decisivo frente a Vasco da Gama, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita revertir la derrota por 1-0 sufrida en La Bombonera, pero también tendrá por delante otro desafío: cortar una histórica racha de 11 encuentros consecutivos sin ganar en Brasil.

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La última victoria del Xeneize en territorio brasileño se remonta al 2 de diciembre de 2020, cuando superó a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores. Desde entonces, acumuló una extensa seguidilla de resultados adversos que incluye eliminaciones y partidos decisivos.

Ahora, Boca está obligado a ganar para mantener vivo su sueño de alcanzar la final de la Sudamericana, en un escenario donde también sufrió una de las derrotas más dolorosas de los últimos años.

Casi seis años sin ganar: cuándo fue la última victoria de Boca en Brasil

Para encontrar el último triunfo de Boca en suelo brasileño hay que remontarse al 2 de diciembre de 2020, cuando el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo derrotó 1-0 a Internacional de Porto Alegre, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Aquella noche, Carlos Tevez convirtió el único gol del encuentro, en una jornada que también estuvo marcada por un homenaje a Diego Armando Maradona.

En la revancha, disputada en La Bombonera, Internacional consiguió imponerse por el mismo resultado, pero el Xeneize logró avanzar a los cuartos de final después de una definición por penales.

Desde aquel triunfo en Porto Alegre, Boca nunca volvió a conseguir una victoria en Brasil, una estadística que intentará modificar este martes en el Maracaná.

Los números de la peor racha de Boca en territorio brasileño

La sequía del Xeneize alcanza los 11 partidos consecutivos sin victorias en Brasil, un registro que constituye su peor racha histórica en ese país.

Durante esa seguidilla, Boca convirtió apenas seis goles y recibió 17, cifras que reflejan las dificultades que encontró cada vez que debió jugar en territorio brasileño.

Uno de los antecedentes más dolorosos se produjo el 4 de noviembre de 2023, cuando perdió 2-1 frente a Fluminense en el Maracaná, por la final de la Copa Libertadores.

El antecedente más reciente fue el 15 de septiembre de 2026, cuando igualó 1-1 frente a San Pablo en el estadio Morumbí, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En aquella oportunidad, Leandro Lozano abrió el marcador para Boca, mientras que Domingos Duarte consiguió la igualdad sobre el final.

Pese al empate, el equipo argentino avanzó a las semifinales gracias al 1-0 conseguido en el partido de ida en La Bombonera.

Los 11 partidos que Boca lleva sin ganar en Brasil

Estos son los encuentros que conforman la racha negativa del Xeneize en territorio brasileño:

13/01/2021: Santos 3-0 Boca | Copa Libertadores 2020, semifinal de vuelta. 11/05/2021: Santos 1-0 Boca | Copa Libertadores 2021, fase de grupos. 20/07/2021: Atlético Mineiro 0-0 Boca | Copa Libertadores 2021, octavos de final. Boca cayó 3-1 por penales. 26/04/2022: Corinthians 2-0 Boca | Copa Libertadores 2022, fase de grupos. 26/06/2022: Corinthians 0-0 Boca | Copa Libertadores 2022, octavos de final. 05/10/2023: Palmeiras 1-1 Boca | Copa Libertadores 2023, semifinal de vuelta. Boca avanzó 4-2 por penales. 04/11/2023: Fluminense 2-1 Boca | Final de la Copa Libertadores 2023. 25/04/2024: Fortaleza 4-2 Boca | Copa Sudamericana 2024, fase de grupos. 22/08/2024: Cruzeiro 2-1 Boca | Copa Sudamericana 2024, octavos de final. Boca cayó 5-4 por penales. 28/04/2026: Cruzeiro 1-0 Boca | Copa Libertadores 2026, fase de grupos. 15/09/2026: San Pablo 1-1 Boca | Copa Sudamericana 2026, cuartos de final.

Aunque el Xeneize consiguió superar algunas eliminatorias mediante definiciones por penales, ninguno de esos encuentros terminó con una victoria durante el tiempo reglamentario.

Qué necesita Boca para eliminar a Vasco da Gama

Después de perder 1-0 en el partido de ida, Boca llegará al Maracaná con la obligación de conseguir una victoria para continuar en carrera.

El panorama para el conjunto argentino es el siguiente:

Si Boca gana por dos o más goles de diferencia , se clasificará directamente a la final.

, se clasificará directamente a la final. Si Boca gana por un gol de diferencia , la serie quedará igualada y se definirá mediante penales.

, la serie quedará igualada y se definirá mediante penales. Si Boca empata o pierde, quedará eliminado de la Copa Sudamericana.

De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena sabe que necesita una actuación convincente para revertir la eliminatoria frente a Vasco da Gama.

Boca afronta una noche decisiva en el Maracaná

La revancha frente al conjunto brasileño representa uno de los desafíos más importantes de la temporada para Boca Juniors, que buscará volver a disputar una final internacional.

El Xeneize llega con la expectativa puesta en la evolución de Leandro Paredes, quien fue convocado pese a recuperarse de un desgarro, mientras que Alan Velasco y Sebastián Villa también quedaron a disposición del entrenador.

El partido se disputará este martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el Maracaná, escenario que vuelve a cruzarse en el camino de Boca después de la final perdida ante Fluminense en 2023.

Con una desventaja de un gol y una sequía de casi seis años sin ganar en territorio brasileño, Boca tendrá la oportunidad de cortar una racha histórica y conseguir una clasificación que podría convertirse en una de las grandes noches de su temporada.