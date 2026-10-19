Escándalo con Cristiano Ronaldo en Portugal: se conoció la sanción de la Federación tras su pelea con el DT

El delantero de 41 años quedó en el centro de la polémica después de abandonar la concentración de su selección por un conflicto con el entrenador Jorge Jesus.

Hoy 15:49

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de una controversia con la selección de Portugal después de protagonizar un fuerte desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus, que terminó con su salida de la concentración sin autorización. Como consecuencia, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) decidió aplicarle una suspensión de 30 días y una multa económica de 255 euros.

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La medida fue comunicada este lunes por el Consejo de Disciplina de la FPF, luego de analizar el episodio ocurrido el pasado 30 de septiembre, cuando el delantero abandonó de manera abrupta la concentración del seleccionado.

El conflicto se originó tras la derrota de Portugal por 2-1 ante Noruega, disputada el 27 de septiembre en Oslo, encuentro en el que Cristiano Ronaldo no ingresó pese a haber realizado ejercicios de calentamiento durante varios minutos.

El motivo del enojo de Cristiano Ronaldo con Jorge Jesus

Según explicó el propio futbolista, la tensión comenzó durante el partido frente a Noruega, cuando el entrenador Jorge Jesus le indicó que realizara movimientos de calentamiento con la posibilidad de ingresar al campo de juego.

Sin embargo, después de permanecer aproximadamente media hora realizando ejercicios, el delantero no fue utilizado por el cuerpo técnico.

La decisión provocó un fuerte malestar en Cristiano Ronaldo, quien consideró injusta la situación y posteriormente mantuvo un desacuerdo con el entrenador.

El conflicto terminó escalando hasta que, el 30 de septiembre, el futbolista decidió abandonar la concentración de Portugal sin contar con la autorización correspondiente.

La situación llegó a las autoridades de la Federación Portuguesa de Fútbol, que iniciaron el procedimiento disciplinario correspondiente.

La sanción que recibió Cristiano Ronaldo

Tras analizar lo sucedido, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol resolvió aplicar una suspensión de 30 días al delantero de 41 años.

Además, determinó que deberá pagar una multa de 255 euros por haber abandonado la concentración del seleccionado sin autorización.

La decisión representa un nuevo capítulo de tensión entre el futbolista y el cuerpo técnico de Portugal, aunque el alcance deportivo concreto de la suspensión dependerá de las competiciones y encuentros sobre los que resulte aplicable.

Por el momento, no se informaron otras medidas disciplinarias relacionadas con el episodio.

Cuándo podría volver a jugar Cristiano Ronaldo con Portugal

Pese a la sanción, Cristiano Ronaldo podría estar nuevamente disponible para los compromisos internacionales de noviembre, siempre que no surjan nuevas disposiciones disciplinarias.

El calendario de la selección portuguesa contempla dos encuentros:

14 de noviembre: Portugal vs. Dinamarca.

Portugal vs. Dinamarca. 17 de noviembre: Portugal vs. Gales.

De esta manera, el delantero podría regresar al seleccionado una vez cumplidos los 30 días de suspensión, aunque su participación dependerá de las decisiones del cuerpo técnico.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo una de las principales figuras del fútbol portugués, pero este episodio abrió una nueva controversia por su relación con el entrenador Jorge Jesus.

La situación dejó al histórico goleador en el centro de la atención después de una decisión que derivó en una sanción deportiva y económica, mientras Portugal se prepara para sus próximos compromisos internacionales.