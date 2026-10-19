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Planes de Emergencia: anunciaron el cronograma de pagos de octubre y la primera cuota del bono

El pago comenzará el miércoles 21 de octubre para los beneficiarios de Capital y La Banda que cobran de manera presencial.

Hoy 15:51

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2026 para los beneficiarios de Planes de Emergencia de la Provincia, que incluirá además la primera cuota del bono anunciado oportunamente por disposición del gobernador Elías Suárez.

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El pago presencial para las personas con domicilio en Capital y Banda, que no poseen tarjeta, se realizará en el siguiente orden: El miércoles 21 se hará efectivo a quienes tienen DNI finalizados en 0, 1, 2 o 3; el jueves 23 para aquellos con documentos finalizados en 4, 5 o 6 y el viernes 23 para los beneficiarios que poseen como último dígito el 7, 8 o 9.

Se recuerda que deben concurrir el día correspondiente a la terminación del DNI, a la sucursal más cercana a su domicilio del Banco Santiago, en horario de atención al público.

En las sucursales del resto de la provincia el pago se realizará sin cronograma, a partir del miércoles 21 de octubre.

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