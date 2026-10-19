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Monte Quemado: motociclista muere en un violento choque múltiple durante la madrugada

El siniestro ocurrió alrededor de las 3.25 sobre avenida 1 de Julio, en el barrio San Martín. La víctima aún no fue identificada formalmente.

Hoy 12:15
Accidente Monte Quemado

Un motociclista murió en un choque múltiple ocurrido durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo. El siniestro tuvo lugar en el barrio San Martín y también dejó personas lesionadas que debieron ser trasladadas para recibir atención médica.

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El hecho se registró cerca de las 3.25, sobre avenida 1 de Julio, entre las calles 2 de Abril y Francisco de Uriarte. Tras ser alertados por vecinos, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 22, dependiente de la Departamental 11, acudieron al lugar y encontraron a un hombre tendido sobre el asfalto.

Minutos después llegó personal de salud, que examinó a la víctima y confirmó su fallecimiento en el lugar. Hasta el momento, el hombre no había sido identificado formalmente.

De acuerdo con las primeras actuaciones, en el accidente participaron dos motocicletas y una camioneta. Uno de los rodados era una Honda CG de color violeta, sin dominio colocado, que presentaba importantes daños en la parte frontal.

También intervino una Toyota Hilux gris, que tenía impactos y roturas en el sector trasero izquierdo. El tercer vehículo era una motocicleta Honda Bross de 125 centímetros cúbicos, que tampoco tenía la patente a la vista y que, en una primera inspección, no presentaba daños estructurales evidentes.

Los sobrevivientes sufrieron lesiones y quedaron bajo atención médica. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre sus identidades ni sobre la gravedad de sus heridas.

Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 22 trabajó en el lugar para avanzar con las actuaciones y establecer la mecánica del accidente.

La investigación buscará determinar cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del motociclista, en un hecho que conmocionó a la comunidad de Monte Quemado durante las primeras horas de este lunes.

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