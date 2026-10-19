Los equipos santiagueños ya conocen sus rivales en el Torneo Regional: todos los cruces y fechas de la tercera ronda

Se confirmaron los enfrentamientos de la Región Centro, con ocho representantes de Santiago del Estero que buscarán seguir avanzando en la competencia.

Hoy 12:44

Los equipos de Santiago del Estero ya conocen sus próximos rivales en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. Quedaron definidos los cruces correspondientes a la tercera ronda de la Región Centro, instancia que comenzará el domingo 25 de octubre y tendrá sus partidos de vuelta el 1 de noviembre.

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Entre los representantes santiagueños que continúan en competencia aparecen Central Argentino, Social Pinto, Unión Lugones, Juventud Unida de Monte Quemado, Sportivo Loreto, 25 de Mayo de Termas de Río Hondo, Los Verdes de El Mojón y Unión Santiago.

La particularidad de esta etapa será que habrá dos enfrentamientos entre equipos santiagueños, por lo que al menos dos representantes de la provincia avanzarán a la cuarta ronda.

Los cruces de los equipos santiagueños en la tercera ronda

Uno de los enfrentamientos destacados tendrá como protagonistas a Central Argentino y Social Pinto de Añatuya. El conjunto bandeño será local en el partido de ida, mientras que la revancha se disputará en cancha de Social Pinto.

Otro duelo entre representantes provinciales será el de Unión Lugones frente a Juventud Unida de Monte Quemado, con el primer encuentro en condición de local para el equipo de Lugones.

Por su parte, Sportivo Loreto tendrá un desafío frente a Américo Tesorieri de Catamarca. El conjunto santiagueño comenzará la serie como visitante y definirá la clasificación ante su gente.

25 de Mayo de Termas de Río Hondo enfrentará a Villa Cubas de Catamarca, con la ventaja de disputar el primer compromiso como local.

Finalmente, Los Verdes de El Mojón se medirán con Unión Santiago, en otra eliminatoria provincial que comenzará en el departamento Pellegrini y se definirá en la capital santiagueña.

Todos los enfrentamientos de la tercera ronda de la Región Centro

Los ocho cruces confirmados son:

Central Argentino (Santiago del Estero) vs. Social Pinto (Añatuya). Unión Lugones vs. Juventud Unida (Monte Quemado). Américo Tesorieri (Catamarca) vs. Sportivo Loreto (Loreto). 25 de Mayo (Termas de Río Hondo) vs. Villa Cubas (Catamarca). Los Verdes (El Mojón) vs. Unión Santiago (Santiago del Estero). Defensores de la Boca (La Rioja) vs. Juventud Unida (Mina Clavero). Alumni (Villa María) vs. Camioneros (Córdoba). General Paz (Córdoba) vs. Canalense (Canals).

Los equipos mencionados en primer lugar serán locales en los partidos de ida, previstos para el 25 de octubre, mientras que las revanchas se jugarán el 1 de noviembre, con las localías invertidas.

Cómo serán los cruces de la cuarta ronda

Los ganadores de la tercera ronda avanzarán a una nueva instancia, cuyos encuentros de ida se disputarán el 8 de noviembre y las revanchas el 15 de noviembre.

Los enfrentamientos serán los siguientes:

Llave A: Ganador del cruce 1 vs. ganador del cruce 2.

Ganador del cruce 1 vs. ganador del cruce 2. Llave B: Ganador del cruce 3 vs. ganador del cruce 4.

Ganador del cruce 3 vs. ganador del cruce 4. Llave C: Ganador del cruce 5 vs. ganador del cruce 6.

Ganador del cruce 5 vs. ganador del cruce 6. Llave D: Ganador del cruce 8 vs. ganador del cruce 7.

De esta manera, el vencedor de Central Argentino-Social Pinto se enfrentará con el ganador de Unión Lugones-Juventud Unida de Monte Quemado, por lo que Santiago del Estero tendrá asegurado al menos un representante en la quinta ronda.

También podría registrarse otro enfrentamiento entre equipos santiagueños si Sportivo Loreto y 25 de Mayo consiguen superar sus respectivas eliminatorias.

El camino hacia la definición de la Región Centro

La organización también estableció las fechas y los cruces de las siguientes etapas del certamen.

Quinta ronda

Ida: 22 de noviembre de 2026.

22 de noviembre de 2026. Vuelta: 29 de noviembre de 2026.

29 de noviembre de 2026. Cruce 1: Ganador de la llave B vs. ganador de la llave A.

Ganador de la llave B vs. ganador de la llave A. Cruce 2: Ganador de la llave D vs. ganador de la llave C.

Sexta ronda

Ida: 6 de diciembre de 2026.

6 de diciembre de 2026. Vuelta: 13 de diciembre de 2026.

13 de diciembre de 2026. Enfrentamiento: Ganador del cruce 2 vs. ganador del cruce 1.

En todas las eliminatorias, el equipo mencionado primero disputará el partido de ida como local, mientras que la revancha se jugará en el estadio de su rival.

Los santiagueños van por más en el Regional

Con los enfrentamientos confirmados, los ocho representantes santiagueños comenzarán a preparar sus compromisos de la tercera ronda, en busca de continuar avanzando en la Región Centro.

Los encuentros del 25 de octubre marcarán el inicio de una nueva etapa eliminatoria, mientras que el 1 de noviembre quedarán definidos los equipos que seguirán en carrera.

La presencia de dos cruces provinciales asegura que Santiago del Estero mantendrá representantes en la cuarta ronda, con la posibilidad de que varios clubes continúen avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur 2026.