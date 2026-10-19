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Comienza la 3° Feria Municipal de Ciencias, Tecnología y Artes de La Banda

Participarán alumnos de jardines de infantes y establecimientos educativos municipales con proyectos de investigación e innovación.

Hoy 13:38

Estudiantes de 21 jardines de infantes, Escuela Municipal Ada Nilda Alderete, Escuela Juanita Briones y la Escuela de Programación y Robótica, expondrán sus proyectos de investigación e innovación.

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La Municipalidad de La Banda, mediante la Subsecretaría de Educación y Cultura, recuerda a la comunidad que mañana martes 20 y el miércoles 21 de octubre se llevará a cabo la 3° Feria Municipal de Ciencias, Tecnología y Artes del Sistema Educativo Municipal.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, en el horario de 9:30 a 12:30 h.

En esta tercera edición, la feria reunirá proyectos desarrollados por niños, jóvenes y docentes de

21 Jardines de Infantes Municipales, Escuela Primaria Municipal, Escuela Secundaria Municipal, Escuela Municipal de Programación y Robótica y escuela Juanita Briones.

El objetivo principal de este espacio es dar visibilidad al trabajo que se realiza a diario en las aulas, estimulando el pensamiento crítico, la curiosidad, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas desde temprana edad.

"Buscamos integrar los conocimientos teóricos con experiencias prácticas que fortalezcan el aprendizaje de nuestros alumnos y consoliden el trabajo en red de las instituciones municipales", destacaron desde la Subsecretaría de Educación y Cultura.

Esta propuesta forma parte de las políticas educativas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, orientadas a potenciar la innovación, el desarrollo integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la educación pública local.

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