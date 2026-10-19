"Los resultados de este modelo ya están a la vista porque se sacaron a 10 millones de argentinos de la pobreza"

El economista y director de la consultora Econométrica Ramiro Castiñeira dialogó con Radio Panorama antes de su disertación en la UNSE, donde analizará las perspectivas económicas de cara a un año electoral.

Hoy 13:37

El economista Ramiro Castiñeira, director de la consultora Econométrica, dialogó con Radio Panorama sobre el rumbo económico de la Argentina y las discusiones políticas que, a su entender, condicionan las perspectivas del país. Este lunes, desde las 19, disertará en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), en una nueva edición de Diálogo Federal, con la temática “Perspectiva económica en mira a un año electoral”.

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La actividad contará con la moderación de José Luis Flaja y es organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad de Sudamérica.

Durante la entrevista, Castiñeira sostuvo que la discusión económica argentina continúa atravesada por una disputa ideológica. “Argentina está discutiendo el modelo económico y las variables van hacia un modelo o a otro”, afirmó. En esa línea, consideró que el país sigue debatiendo entre “capitalismo o socialismo”, una discusión que, según su interpretación, quedó saldada en buena parte del mundo después de la caída del Muro de Berlín.

Las diferencias con Brasil y el rol del Banco Central

Al comparar la situación argentina con la de Brasil, el economista se refirió al Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, y a los límites institucionales que, según señaló, existen en el país vecino.

“En Brasil, el PT de Lula gira a la izquierda, pero tuvo límites que en Argentina se pasaron”, expresó. Como ejemplo, mencionó la autonomía del Banco Central brasileño y las restricciones para que el Gobierno disponga de sus reservas, aspectos que consideró fundamentales para preservar los recursos de la autoridad monetaria frente a las decisiones políticas.

En contraposición, sostuvo que en la Argentina esas barreras institucionales no están suficientemente consolidadas y cuestionó el manejo de las reservas durante anteriores administraciones. También advirtió sobre los efectos que, a su juicio, tuvieron las políticas de intervención estatal y las expropiaciones en la confianza económica y en la seguridad de la propiedad privada.

“Por eso no hay que subestimar lo que se hizo: las expropiaciones de empresas llevaron a que en Argentina se ponga en duda la propiedad privada”, afirmó.

“El mercado sabe que con el peronismo llega el cepo”

Castiñeira planteó que la discusión sobre el rumbo económico también está vinculada con la posibilidad de regresar a políticas aplicadas en gobiernos anteriores. “En esencia, se discute si vamos a volver al pasado con la misma careta del peronismo”, señaló.

En ese sentido, cuestionó las restricciones cambiarias y la inflación, y sostuvo que la incertidumbre sobre las reglas económicas afecta las decisiones de inversión. Asimismo, criticó lo que definió como una “cultura de la dádiva”, al considerar que parte de la dirigencia política busca preservar su capacidad de distribuir recursos y obtener réditos electorales.

“En cualquier país con cultura de trabajo arraigada, a la gente no le importan los ministerios porque sabe que los ministros van a hacer lo mejor posible sin cortarle las libertades”, expresó.

El economista también se refirió a la situación de Santiago del Estero en relación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Estamos en una provincia que no se adhirió al RIGI, que es una ley para atraer inversiones”, manifestó, al poner el foco en la importancia de generar condiciones que favorezcan la llegada de capitales.

Las reformas y la reducción de la pobreza

Al defender el rumbo del Gobierno nacional, Castiñeira afirmó que los cambios económicos deben evaluarse a partir de sus resultados y vinculó la estabilidad de precios con la recuperación de la actividad laboral.

“Los resultados ya están a la vista con el freno del proceso inflacionario. Ya se están dando resultados porque se sacaron a 10 millones de argentinos de la pobreza”, sostuvo durante la entrevista.

El economista consideró que la estabilidad de precios puede contribuir a recuperar la cultura del trabajo y planteó que el debate político debe orientarse a evitar retrocesos en materia de libertades económicas.

“La discusión es el nunca más, para que no nos saquen las libertades económicas, así como se logró un consenso para que nunca más se pierda la libertad democrática”, concluyó.

La disertación de este lunes en la UNSE buscará profundizar estos debates sobre el escenario económico nacional, las perspectivas de inversión y los desafíos que se abren de cara al próximo año electoral.