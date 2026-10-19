Una trabajadora sexual fue herida con un cuchillo en el cuello durante una discusión por una deuda

La joven, de 20 años, fue trasladada al Hospital Regional tras el violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Belgrano. Un hombre quedó aprehendido y la Fiscalía ordenó el secuestro del arma blanca.

Hoy 09:47

Una trabajadora sexual de 20 años resultó herida con un cuchillo en el cuello durante una discusión por una deuda en una vivienda del barrio Belgrano, en la zona sur de Santiago del Estero. Por el hecho, un hombre fue aprehendido y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

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El episodio se conoció luego de que la joven ingresara al Hospital Regional, donde recibió asistencia médica de urgencia por la lesión punzocortante. Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 3 se presentaron en el centro de salud para recabar información sobre lo ocurrido.

Una discusión por el pago de un servicio

De acuerdo con la denuncia, la joven se encontraba en la casa de una amiga y había mantenido encuentros con un hombre desde el día anterior. Según su relato, el conflicto comenzó cuando el sujeto se habría negado a pagar el dinero acordado por sus servicios.

Ante los reiterados reclamos, se habría producido un forcejeo entre ambos. En medio de la discusión, el hombre habría tomado un cuchillo y la habría lesionado en el cuello.

La propietaria de la vivienda, que se encontraba en la cocina, intervino para auxiliar a la víctima y pedir ayuda. Un vecino también habría colaborado para asistir a la joven.

La situación fue comunicada a la fiscal de turno, Dra. Ledesma, quien dispuso que el sospechoso permaneciera aprehendido en una dependencia policial.

Por otra parte, personal de Criminalística realizó una inspección en el inmueble donde ocurrió el episodio y secuestró el cuchillo que habría sido utilizado en la agresión.

La Fiscalía también ordenó que se practicaran los exámenes médicos correspondientes a ambas partes para determinar el alcance de las lesiones. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.