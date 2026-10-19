Crecen los rumores de romance entre Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández

Un intercambio cariñoso en las redes sociales despertó la curiosidad de los seguidores de la exbailarina. El apodo “Mamucha” se convirtió en uno de los detalles más comentados.

Hoy 10:20

En el Día de la Madre, Lourdes Sánchez hizo un posteo en los que mostró cómo festejó con su familia y dejó unas emotivas palabras sobre su hijo. De manera sorpresiva, El Chato Prada, su expareja, celebró en las redes con un comentario lo que dijo la madre de su hijo, a pesar del escándalo que hubo entre ellos por su separación.

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El carrete de imágenes que la exbailarina compartió en su feed de Instagram también fue parte de un gesto totalmente inesperado del rugbier Francisco Liotta Hernández que está cerca de ser leído como un blanqueo de la relación.

El deportista reposteó el mensaje de Sánchez y le agregó una frase que habla por sí misma. Luego de compartir una historia en le deseó “feliz día” a su madre, escribió “y para esta mamucha también”. Lo hizo, además, con una carita que tira un beso con corazón.

En X, además, se viralizó otra imagen en la que el también empresario le habría dejado un corazón en ese posteo y ella se lo habría respondido. Cuando se busca esa interacción, sin embargo, no aparece.

La historia de Francisco Liotta Hernández alimenta todavía más los rumores de que Lourdes Sánchez mantiene una relación con él desde hace un tiempo, tras distanciarse del Chato Prada.