“El empleo y los bajos salarios podrían ser el talón de Aquiles socioeconómico de la elección de 2027”

El director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, Diego Reynoso, analizó en Radio Panorama los últimos datos de la gestión de Javier Milei. Señaló que la aprobación se mantiene cerca del 35%.

Hoy 10:50

El director del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés, Diego Reynoso, analizó en diálogo con Radio Panorama los resultados de la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que muestra una aprobación del Gobierno nacional del 36% frente a una desaprobación del 60%.

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Según explicó, los indicadores muestran una marcada estabilidad desde abril. “El Gobierno está congelado alrededor de los 35 puntos de aprobación. Algunos meses tiene 36, otros 34 o 35, pero cuando uno traza una regresión a la media, da 35 y 60 de desaprobación”, señaló.

Reynoso resumió el escenario indicando que aproximadamente un tercio de la opinión pública respalda al Gobierno, mientras cerca de dos tercios lo desaprueban. Sin embargo, advirtió que ese descontento todavía no está siendo capitalizado de manera unificada por la oposición.

“Esos dos tercios no están hoy siendo canalizados por ninguna alternativa política de oposición”, explicó. En ese sentido, recordó que la encuesta ubica a La Libertad Avanza con 26% de intención de voto y al peronismo con 24%, mientras otro 26% no sabe a quién votaría o prefirió no responder.

Empleo y salarios, el nuevo foco de preocupación

Uno de los cambios más importantes que detectó el estudio está relacionado con las preocupaciones económicas. Reynoso explicó que la inflación perdió centralidad frente a problemas como la falta de empleo, los bajos salarios y la pobreza.

“Durante mucho tiempo la principal preocupación fue la inflación. Ahí es donde el Gobierno tiene un activo político importante”, sostuvo. Sin embargo, agregó que paralelamente “emergieron nuevas demandas, muy probablemente vinculadas a las políticas antiinflacionarias, que son la preocupación por los bajos salarios y por el empleo”.

Para el especialista, estos dos factores “podrían llegar a ser el talón de Aquiles socioeconómico de la elección del año que viene”. La encuesta de octubre ubica precisamente a la falta de trabajo y los bajos salarios entre las principales preocupaciones de los argentinos.

Un escenario de polarización rumbo a 2027

Consultado sobre las elecciones presidenciales, Reynoso consideró que el escenario podría encaminarse hacia una fuerte polarización entre el oficialismo y el peronismo y señaló que un eventual balotaje aparece como una posibilidad concreta.

También anticipó que la estabilidad observada durante buena parte de 2026 podría modificarse a medida que avance la carrera electoral. “A medida que entremos en la carrera electoral, eso va a empezar a generar bastante ruido, tanto en la política como en la economía”, indicó.

Por último, se refirió al papel del ecosistema digital en la formación de la opinión pública. Reynoso sostuvo que las redes sociales por sí solas no necesariamente determinan una elección, pero remarcó que internet ya forma parte central de la circulación de noticias y de las conversaciones cotidianas de los votantes, por lo que tendrá influencia durante la campaña de 2027.