Día Mundial del Cáncer de Mama: la importancia de los controles y la detección temprana

La fecha busca concientizar sobre la prevención y el diagnóstico oportuno. Detectar la enfermedad en etapas iniciales mejora las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

Hoy 10:11

Este lunes 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de los controles médicos, la detección temprana y el acceso oportuno a los tratamientos para combatir una de las enfermedades más frecuentes en mujeres.

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La jornada pone el foco en la prevención y en la necesidad de realizar consultas médicas periódicas, ya que detectar la enfermedad en sus etapas iniciales puede mejorar el pronóstico y aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso.

El cáncer de mama se origina cuando determinadas células de la mama comienzan a crecer de manera anormal. Aunque afecta principalmente a las mujeres, también puede presentarse en hombres, en una proporción mucho menor.

Uno de los principales desafíos frente a esta enfermedad es identificarla a tiempo. En sus primeras etapas, el cáncer de mama puede no presentar síntomas, por lo que los controles médicos y los estudios de detección recomendados según la edad y los antecedentes de cada persona son fundamentales.

La detección precoz permite identificar tumores en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento suelen ser mayores. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de consultar con profesionales de la salud para conocer qué controles corresponden en cada caso.

Si bien la aparición de determinados síntomas no significa necesariamente que exista cáncer, es importante consultar ante cualquier cambio inusual en las mamas.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

La aparición de un bulto en la mama o en la axila.

Cambios en el tamaño o la forma de la mama.

Alteraciones en la piel, como enrojecimiento o hundimientos.

Retracción del pezón o secreciones anormales.

Cambios persistentes en la apariencia de la mama.

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda realizar una consulta médica sin demora.

Aunque no todos los casos pueden prevenirse, existen hábitos que contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entre ellos se encuentran mantener un peso saludable, realizar actividad física de manera regular y limitar el consumo de alcohol.

La lactancia materna también se asocia con una reducción del riesgo. A su vez, los antecedentes personales y familiares pueden influir en las recomendaciones médicas y en la frecuencia de los controles.

En el marco de esta fecha, el mensaje central es reforzar la importancia de la información, la prevención y el acceso a la atención sanitaria. Los controles oportunos y el diagnóstico temprano son herramientas fundamentales para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de quienes atraviesan la enfermedad.