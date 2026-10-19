Amanda Seyfried se volvió viral con un divertido comentario en Instagram tras una entrevista confusa

La actriz llamó la atención durante la gala del Academy Museum 2026, donde respondió de manera enigmática sobre su presente para evitar revelar detalles de un nuevo proyecto.

Hoy 12:25

Amanda Seyfried se volvió viral después de protagonizar una entrevista en la alfombra roja de la gala del Academy Museum 2026, celebrada el sábado 17 de octubre en Los Ángeles. La actriz respondió de manera deliberadamente ambigua cuando le preguntaron sobre su vida actual y, más tarde, reaccionó con humor a sus propias declaraciones en Instagram.

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Durante una conversación con The Hollywood Reporter, Seyfried habló sobre cómo interpreta los acontecimientos de su vida y sostuvo que todo sucede por alguna razón. “Creo que todo lo que está pasando tiene que pasar. Todas las cosas y todas las personas que forman parte de tu vida están destinadas a estar en ella”, expresó.

Luego, la actriz desvió la conversación hacia temas cotidianos y mencionó su interés por hablar de emúes, Halloween, tarta de manzana, aceitunas y sidras artesanales. Sus respuestas, que parecían alejarse de la pregunta inicial, despertaron la curiosidad de los seguidores.

La reacción que conquistó a las redes

La entrevista tenía un motivo detrás de su tono enigmático: Seyfried buscaba evitar revelar detalles de un nuevo proyecto en el que participa. La actriz retomará su papel de Elizabeth Holmes en The Dropout para la producción You Can See Everything, vinculada al creador Nathan Fielder.

Después de que el video comenzara a circular, Seyfried dejó un comentario en la publicación que terminó de captar la atención del público: “¿Qué estoy diciendo siquiera?”. La frase, escrita en inglés como “What AM I even saying”, fue celebrada por usuarios que encontraron divertida su forma de reconocer lo confusas que habían resultado sus respuestas.

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La situación convirtió una entrevista promocional en un momento viral y mostró el costado más espontáneo de la actriz, que eligió reírse de sí misma antes que ofrecer una explicación solemne.

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Con su comentario, Seyfried consiguió mantener el misterio sobre su nuevo trabajo sin perder el sentido del humor, mientras los seguidores continuaban intentando descifrar sus declaraciones en la alfombra roja.

Amanda Seyfried