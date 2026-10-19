Rechazaron el pedido de Candela Arizaga en la causa contra Moyano y la citaron a declarar

La modelo deberá presentarse el jueves 22 de octubre a las 13 para cumplir con la medida dispuesta por la Justicia. También fue convocada a declarar en el expediente que investiga presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Hoy 13:01

La Justicia rechazó el pedido de Candela Arizaga para no someterse a una nueva pericia en la causa contra su pareja, Facundo Moyano, y reprogramó la citación para este jueves 22 de octubre a las 13.

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La modelo deberá concurrir a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), donde está prevista la evaluación. Además, la fiscalía la citó para que declare ese mismo día en la investigación.

La defensa de Arizaga, a cargo del abogado Roberto Herrera, había presentado un informe psicológico elaborado por su profesional tratante, solicitando que se reconsiderara la necesidad de la entrevista. Entre sus argumentos, sostuvo que la modelo ya había declarado anteriormente y que tanto su versión de los hechos como su voluntad constaban en el expediente.

La citación busca profundizar distintos aspectos de la investigación y determinar si Arizaga pudo haber sido objeto de algún tipo de presión. La convocatoria se produjo después de que trascendiera un encuentro de la pareja en Madrid.

La causa investiga presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Sobre Moyano rige una medida cautelar que restringe el acercamiento y el contacto.

En paralelo, el abogado de Arizaga había adelantado que presentaría un escrito para solicitar que se levante esa restricción.