Otamendi y el pedido de disculpas a Santiago Beltrán en River: "A veces se me sale la chaveta"

En el empate ante Sarmiento, en Junín, el capitán del Millonario le había reclamado ampulosamente al arquero que saliera "una vez". Por eso, en Córdoba lo aplaudió en varias oportunidades y le pidió perdón delante de los micrófonos.

Hoy 15:46

Nicolás Otamendi decidió ponerle punto final a la polémica que protagonizó con Santiago Beltrán durante el encuentro entre River y Sarmiento de Junín. Después de la victoria por 3-0 frente a Belgrano de Córdoba, el experimentado defensor reconoció que se equivocó al recriminarle una jugada al joven arquero y le pidió disculpas públicamente.

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El episodio había ocurrido durante el empate frente al Verde, cuando las cámaras captaron a Otamendi gritándole de manera enérgica a Beltrán después de una acción del partido. Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron debate entre los hinchas del Millonario.

Sin embargo, tras el triunfo en Córdoba, el capitán de River buscó aclarar lo sucedido y aseguró que el conflicto quedó atrás.

"Le pedí disculpas personalmente y lo hago público también porque a veces se me sale la chaveta", reconoció el marcador central.

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Otamendi explicó su reacción y pidió disculpas a Beltrán

El defensor campeón del mundo con la Selección argentina admitió que su reacción frente a Santiago Beltrán fue producto de la intensidad del encuentro y de su carácter competitivo.

La situación había generado repercusión porque Otamendi le reclamó airadamente al arquero durante el empate ante Sarmiento, en una escena que despertó cuestionamientos entre los simpatizantes de River.

Lejos de alimentar la controversia, el experimentado futbolista reconoció que su comportamiento no fue el adecuado y aseguró que ya había hablado personalmente con su compañero.

De esta manera, Otamendi buscó cerrar cualquier especulación sobre una posible tensión dentro del vestuario del Millonario.

Los elogios de Otamendi a Santiago Beltrán: "Es el primero en llegar y el último en irse"

Además de disculparse, Nicolás Otamendi destacó el profesionalismo y la dedicación del joven arquero, quien viene consolidándose como una de las figuras del conjunto dirigido por Leonardo Ponzio.

"Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días: es el primero en llegar y el último en irse", aseguró el defensor.

El experimentado central también recordó cuándo conoció a Beltrán durante una convocatoria de la Selección argentina y explicó por qué confía tanto en sus condiciones.

"Cuando lo conocí en la Selección dije que River tenía un arquero para muchos años, y la verdad es que se trata de eso, de sacar esa personalidad", expresó.

Sus declaraciones representaron un fuerte respaldo para el guardameta, quien asumió una responsabilidad importante bajo los tres palos del Millonario.

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"El arco de River es muy grande": el respaldo al joven arquero

Otamendi también hizo referencia a las exigencias que implica defender el arco de River Plate, especialmente para un futbolista joven que busca consolidarse en el primer equipo.

"El arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien", afirmó después del triunfo ante Belgrano.

En ese encuentro, Santiago Beltrán mantuvo su arco en cero y respondió cuando fue exigido por el conjunto cordobés, contribuyendo a la importante victoria del equipo.

El reconocimiento público de Otamendi llegó en un momento importante para el arquero, que atraviesa un gran presente y despertó el interés de clubes europeos.

River dejó atrás la polémica y recuperó terreno en el Clausura

Las declaraciones de Nicolás Otamendi llegaron después de la contundente victoria de River por 3-0 frente a Belgrano, con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada.

El triunfo le permitió al Millonario alcanzar los 20 puntos y ubicarse en el quinto puesto de la Zona B del Torneo Clausura 2026, regresando a los lugares de clasificación a los playoffs.

En medio de la recuperación futbolística, el defensor aprovechó para dejar atrás el episodio con Beltrán y reafirmar su confianza en el joven guardameta.

Con el pedido de disculpas y los elogios públicos, Otamendi dio por terminada la controversia y dejó un mensaje de respaldo hacia su compañero, mientras River se prepara para recibir a Racing el próximo domingo 25 de octubre, en otro compromiso clave para sus aspiraciones en el campeonato.