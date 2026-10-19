Bº Primera Junta: investigan un presunto caso de abuso sexual infantil

Un hombre permanece detenido tras las denuncias de dos familias. Los abogados querellantes revelaron en Noticiero 7 que durante la investigación surgieron datos sobre posibles nuevas víctimas y adelantaron que solicitarán nuevas medidas judiciales.

Hoy 15:37

Un grave caso de presunto abuso sexual infantil es investigado en el barrio Primera Junta, donde un hombre identificado como Fabricio Biasoni permanece detenido tras las denuncias presentadas por dos familias. La causa tiene como víctimas a niñas menores de edad y podría sumar nuevas presentaciones judiciales, según señalaron los abogados querellantes en diálogo con Noticiero 7.

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Los representantes legales de las familias, María Soledad Gómez y Mario Rovelli, brindaron detalles sobre el avance de la investigación y explicaron que ya se realizaron dos entrevistas en Cámara Gesell, mientras que una tercera esta prevista para el día de mañana.

La causa se encuentra a la espera de los resultados de distintas medidas probatorias, entre ellas informes médicos forenses, evaluaciones psicológicas a las víctimas y una pericia psicológica al imputado.

Según explicó la abogada María Soledad Gómez, la investigación se inició después de que una de las niñas le contara a su hermanastra una situación que habría atravesado tiempo atrás. La menor transmitió lo ocurrido a su madre y, a partir de ese momento, la familia tomó conocimiento de los hechos y avanzó con la denuncia.

De acuerdo con lo señalado por los profesionales, los presuntos abusos habrían comenzado aproximadamente dos años antes de que se conociera la situación.

Los abogados indicaron que las entrevistas en Cámara Gesell constituyen una instancia relevante para la investigación, ya que permiten escuchar el relato de los menores en un ámbito especialmente preparado para ese fin.

Rovelli sostuvo que, a partir de los elementos incorporados al expediente, la fiscal Andrea Juárez dispuso la detención del acusado. Además, señaló que durante el avance de la causa surgieron referencias a otras posibles víctimas, por lo que se esperaba la realización de nuevas entrevistas y la eventual presentación de otras denuncias.

Durante la entrevista, los querellantes manifestaron que recibieron comunicaciones de personas vinculadas al entorno del acusado que les habrían transmitido información sobre posibles situaciones similares.

Sin embargo, aclararon que esos datos deben ser corroborados y que corresponde al Ministerio Público Fiscal determinar si existen nuevos hechos que deban incorporarse a la investigación.

En ese sentido, Rovelli adelantó que la querella tenía previsto solicitar nuevas medidas procesales, entre ellas el secuestro de elementos y la incorporación de testimonios que puedan contribuir al esclarecimiento de la causa.

También se refirió a información sobre un supuesto episodio anterior relacionado con material de abuso sexual infantil en un ámbito laboral del imputado. No obstante, el abogado aclaró que esa situación no estaba incorporada al expediente y que no le constaba de manera directa.

Los abogados destacaron el trabajo de la fiscalía y solicitaron que cualquier persona que tenga información relevante o sospeche que un menor pudo haber sido víctima se presente ante el Ministerio Público Fiscal para realizar la denuncia correspondiente.

“Los que crean que sus hijos pueden haber sido víctimas, que se presenten en el Ministerio Público Fiscal”, expresó Gómez durante la entrevista, al remarcar la importancia de que las posibles situaciones sean puestas en conocimiento de la Justicia.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía deberá analizar los resultados de las pericias y las demás medidas probatorias para determinar los pasos procesales a seguir.

La causa continúa en etapa investigativa y el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme que establezca su responsabilidad penal.