Crece la expectativa por la Maratón de El Liberal: ya comenzaron a retirar los kits para la gran cita

Franco Parisini, gerente de El Liberal, destacó el entusiasmo de los participantes de cara a la tradicional competencia del próximo 1 de noviembre. Brindó detalles sobre la entrega de kits, los horarios de atención y los importantes premios en efectivo que estarán en juego.

Hoy 14:59

La cuenta regresiva para la Maratón Aniversario de El Liberal ya está en marcha y comenzaron a entregarse los primeros kits de competencia a los atletas que participarán de la tradicional prueba deportiva, prevista para el domingo 1 de noviembre en Santiago del Estero.

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En este marco, Franco Parisini, gerente de El Liberal, destacó la importante respuesta de los corredores y el entusiasmo que genera cada año esta convocatoria, que reúne a deportistas, familias y participantes de distintos puntos del país.

"La recepción importante que tenemos de todos nuestros atletas, de todos los participantes y el interés que muestran todos los años", expresó Parisini a Noticiero 7 al referirse al movimiento que ya comenzó a registrarse con el retiro de los kits.

Además, invitó a quienes todavía no completaron su inscripción a realizar el trámite cuanto antes para evitar demoras en los días previos a la competencia.

Dónde y en qué horarios retirar los kits de la Maratón de El Liberal

Los participantes que ya completaron su inscripción pueden retirar sus kits en la sucursal de Tarjeta Sol ubicada en la Galería Plaza Mayor, frente a Plaza Libertad, en pleno centro de la ciudad de Santiago del Estero.

Desde la organización informaron que los horarios de entrega son:

Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 18 a 21.

de 8 a 13 y de 18 a 21. Sábados: de 8.30 a 12.30.

Por su parte, quienes todavía no realizaron el trámite deberán ingresar a la página web de El Liberal, completar sus datos y finalizar el proceso de inscripción.

Parisini explicó que el espacio de entrega cuenta con señalización especial para orientar a los corredores, con el objetivo de que puedan realizar el retiro de manera ordenada y ágil.

En ese sentido, recomendó a los participantes locales acercarse con anticipación.

"Invitamos a todos a que lo hagan en forma anticipada para que sea un proceso más tranquilo, más rápido y no esperar los últimos días", señaló.

El gerente explicó que la intención es facilitar la atención de los corredores que llegarán desde el interior provincial, otras provincias e incluso del exterior, quienes habitualmente retiran sus kits durante el viernes y sábado previos a la carrera.

Habrá sorteos anticipados y premios millonarios para los participantes

Además de la competencia deportiva, la nueva edición de la Maratón de El Liberal contará con importantes premios en efectivo y órdenes de compra.

Según adelantó Franco Parisini, durante esta semana, entre el jueves y el viernes, está previsto realizar un sorteo anticipado de 25 premios de $150.000 cada uno.

Los ganadores que cuenten con Tarjeta Sol podrán duplicar el monto de sus premios, por lo que cada uno podría recibir $300.000.

El sorteo principal se realizará el domingo 1 de noviembre, durante la jornada de la maratón, y tendrá como premio $15 millones en efectivo.

En caso de que el ganador tenga Tarjeta Sol, la cifra se duplicará y podrá alcanzar los $30 millones.

A estos incentivos se sumarán $5 millones en órdenes de compra de Tu Mundo Constructor, distribuidos en dos premios de $2 millones y $3 millones, respectivamente.

Los primeros corredores ya viven la previa de la maratón

El comienzo de la entrega de kits también permitió conocer las expectativas de algunos de los participantes, que destacaron el ambiente especial que se genera alrededor de la tradicional competencia.

Una de las corredoras contó que participa habitualmente y que este año logró sumar a varios integrantes de su familia.

"Es algo ya de aquí de Santiago, que siempre nos caracteriza. El ambiente que se vive en la Maratón es muy lindo", expresó.

Además, relató que en esta edición también participarán su madre, su hermana y su marido, convirtiendo la carrera en una experiencia familiar.

Otro de los atletas, que se prepara para disputar su quinta edición, destacó que el principal objetivo es completar el recorrido.

"Para mí es divertidísimo, es una experiencia distinta, la gente es la que te lleva. Y de alguna forma, la cosa es llegar", manifestó.

También hubo corredores que aseguraron llevar varios meses de preparación y que esperan disfrutar de una nueva jornada deportiva junto a sus compañeros.

Promociones y actividades durante la entrega de kits

En el marco de la previa, McDonald's también participa con distintas propuestas para quienes se acercan a retirar sus elementos de competencia.

Entre ellas se encuentran cupones de descuento disponibles a través de la aplicación de la firma, que estarán vigentes durante el período previo a la maratón.

Además, se realizan actividades promocionales con premios y obsequios para los participantes que tengan registrada la aplicación.

Estas propuestas acompañan el movimiento de atletas que comenzaron a acercarse a la sucursal de Tarjeta Sol y forman parte del ambiente festivo que caracteriza a la organización del evento.

Cuenta regresiva para la Maratón Aniversario de El Liberal

A menos de dos semanas de la competencia, la entrega de los primeros kits marca una nueva etapa en los preparativos para la Maratón Aniversario de El Liberal, que se desarrollará el próximo domingo 1 de noviembre.

Desde la organización reiteraron la importancia de completar las inscripciones y retirar los kits con anticipación, especialmente para evitar aglomeraciones durante los últimos días.

Con una importante respuesta de los atletas, premios millonarios y numerosas actividades para los participantes, Santiago del Estero comienza a palpitar una nueva edición de una de sus competencias deportivas más tradicionales.