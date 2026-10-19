Escándalo en Inglaterra: Manchester City podría descender por una histórica sanción financiera

Medios británicos advierten que el conjunto inglés podría sufrir una quita de puntos suficiente para perder la categoría.

Hoy 19:22

Manchester City podría descender a la segunda división del fútbol inglés como consecuencia de una posible sanción por las irregularidades financieras detectadas por la Premier League. Según informaron los medios británicos Daily Mail y The Sun, el club se expone a una deducción masiva de puntos que podría condenarlo a disputar el Championship, incluso por más de una temporada.

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El escenario se conoció después de que una comisión independiente declarara culpable al Manchester City por graves infracciones al reglamento financiero, cometidas durante el período comprendido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.

Aunque el fallo sobre las irregularidades ya fue comunicado, la sanción deportiva todavía no está confirmada y el club presentó una apelación para intentar revertir la resolución.

Manchester City podría sufrir una quita de puntos que lo mande al descenso

De acuerdo con las publicaciones de The Sun y Daily Mail, una de las sanciones que se analizan contempla una deducción de puntos de tal magnitud que podría provocar el descenso del Manchester City al Championship.

Además, el conjunto inglés podría recibir una importante multa económica e incluso afrontar una nueva penalización de puntos en la temporada siguiente, lo que complicaría su regreso inmediato a la Premier League.

Entre los escenarios publicados por la prensa británica se menciona una posible quita de 80 puntos y una multa de 100 millones de libras, aunque esas cifras corresponden a versiones periodísticas y no a una resolución oficial.

También se había especulado con la posibilidad de que el club fuera enviado directamente a la League Two, cuarta categoría del fútbol inglés. Sin embargo, esa alternativa es considerada poco probable por las complicaciones que implicaría para la estructura de las competiciones profesionales.

Las irregularidades financieras que complican al Manchester City

La investigación de la Premier League abarca nueve temporadas, desde 2009/10 hasta 2017/18, y puso bajo análisis diferentes operaciones económicas realizadas por el club.

Según el comunicado oficial, la comisión independiente determinó que Manchester City utilizó contratos comerciales ficticios para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos declarados.

También estableció que la institución presentó balances contables incorrectos y ocultó información sobre su situación financiera a auditores y organismos reguladores.

Las maniobras investigadas involucraron operaciones por más de 900 millones de libras, una cifra que refleja la magnitud del expediente.

Además, la comisión consideró acreditadas tres de las cuatro acusaciones relacionadas con la falta de cooperación y buena fe durante la investigación.

La respuesta del Manchester City: rechazó las acusaciones y apeló el fallo

Después de conocerse la resolución, Manchester City manifestó su desacuerdo con las conclusiones de la comisión independiente y ratificó su postura de inocencia.

La institución sostuvo que cuenta con pruebas para respaldar su posición y cuestionó los fundamentos jurídicos y fácticos del dictamen.

El club presentó una apelación a comienzos de octubre, por lo que el proceso continúa abierto y todavía no existe una sanción firme que determine su futuro deportivo.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Enzo Maresca sigue compitiendo en la Premier League, a la espera de una decisión que podría tener consecuencias significativas para su continuidad en la máxima categoría.

Cuándo se conocería la sanción definitiva

El proceso disciplinario todavía tiene etapas pendientes y el resultado de la apelación será determinante para conocer las consecuencias que enfrentará Manchester City.

Según las informaciones difundidas en Inglaterra, la resolución podría conocerse entre finales de 2026 y comienzos de 2027, aunque no existe una fecha definitiva confirmada.

Una eventual quita de puntos podría alterar profundamente la clasificación de la Premier League y representar un hecho sin precedentes por la magnitud de las irregularidades investigadas.

Por el momento, el descenso de Manchester City es una posibilidad planteada por la prensa británica, no una decisión oficial.

La definición del caso será seguida con atención por todo el fútbol inglés, ya que podría convertirse en una de las sanciones económicas y deportivas más importantes de la historia de la Premier League.