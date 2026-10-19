La intendente recibió a las representantes de "Ni Una Menos"

La ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión en el salón de acuerdo del edificio municipal con las representantes de la organización.

Hoy 20:02

La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes de la organización Ni Una Menos, con quienes dialogó sobre temáticas vinculadas a la violencia de género, la igualdad de derechos y la promoción de políticas públicas de prevención y acompañamiento.

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Participaron del encuentro Antonella Albarracín, María Belén Monje, Gabriela Yauzá y Mariela Pérez Cisneros. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski.

Durante la reunión, destacaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales para fortalecer las acciones de concientización, prevención y asistencia, promoviendo una comunidad más justa, inclusiva y libre de violencias.