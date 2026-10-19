La intendente recibió a las representantes de "Ni Una Menos"

La ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión en el salón de acuerdo del edificio municipal con las representantes de la organización.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, mantuvo una reunión con representantes de la organización Ni Una Menos, con quienes dialogó sobre temáticas vinculadas a la violencia de género, la igualdad de derechos y la promoción de políticas públicas de prevención y acompañamiento.
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Participaron del encuentro Antonella Albarracín, María Belén Monje, Gabriela Yauzá y Mariela Pérez Cisneros. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski.
Durante la reunión, destacaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales para fortalecer las acciones de concientización, prevención y asistencia, promoviendo una comunidad más justa, inclusiva y libre de violencias.