La UNSE lanza “ConCiencia”, una serie de videos para acercar la ciencia a la vida cotidiana

La propuesta audiovisual tiene como objetivo tratar temas de interés general con un lenguaje sencillo y el respaldo de investigaciones académicas.

Hoy 20:29

La propuesta, desarrollada por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero junto a la colectiva de divulgadoras científicas Amautas Huarmis, aborda temas de interés general con un lenguaje sencillo y el respaldo de investigaciones académicas. El primer episodio revisará los roles atribuidos históricamente a mujeres y hombres en las sociedades del pasado.

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¿Por qué nuestro cerebro responde de determinada manera a los cambios del mundo actual? ¿Cómo influye el horario de las comidas en nuestro organismo? ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre la historia está respaldado por investigaciones científicas? Son algunas de las preguntas que despiertan curiosidad y que pueden encontrar respuestas desde distintas disciplinas.

Con la intención de acercar esos conocimientos a un público más amplio, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a través de su Subsecretaría de Comunicaciones, y la colectiva Amautas Huarmis pusieron en marcha “ConCiencia”, una nueva serie de videos de divulgación científica que se difundirá a través de las redes sociales institucionales.

La propuesta aborda cuestiones de la vida cotidiana y temas de interés general mediante contenidos breves, dinámicos y explicados en un lenguaje accesible, sin perder el rigor de la información.

Cada entrega cuenta con la participación de mujeres vinculadas al ámbito científico, que aportarán diferentes miradas sobre temas relacionados con la salud, la alimentación, el comportamiento humano, el ambiente, la historia y distintas problemáticas sociales, entre otros.

Desde la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNSE explicaron que la iniciativa busca aprovechar las posibilidades de los formatos digitales para ampliar el acceso al conocimiento científico.

“Queremos que la ciencia también forme parte de las conversaciones cotidianas. Muchas veces nos encontramos con preguntas, afirmaciones o creencias que pueden analizarse desde el conocimiento científico, pero esa información no siempre llega al público de una manera sencilla. Con esta propuesta buscamos acercar esos contenidos, despertar curiosidad e invitar a las personas a seguir investigando”, señalaron desde el área.

Además, cada publicación incluirá las referencias académicas utilizadas para elaborar los contenidos, de manera que quienes deseen profundizar en los temas puedan consultar las fuentes y acceder a las investigaciones que respaldan las explicaciones.

Primer episodio

El estreno de “ConCiencia” abordará una idea ampliamente difundida sobre las sociedades del pasado: que los hombres se dedicaban a la caza mientras las mujeres permanecían exclusivamente vinculadas a la recolección y las tareas domésticas.

A partir de investigaciones arqueológicas e históricas, el primer video propone revisar esa división tradicional de roles y mostrar evidencias que permiten construir una mirada más compleja sobre la participación de las mujeres en diferentes actividades económicas y sociales.

Entre los trabajos citados se encuentra una investigación publicada en 2020 en la revista científica Science Advances, encabezada por Randy Haas, que analizó evidencias arqueológicas vinculadas con la participación femenina en actividades de caza en sociedades americanas antiguas.

El episodio también recuperará antecedentes históricos de Santiago del Estero. En particular, hará referencia a un registro colonial de 1607 que permite conocer la participación de mujeres indígenas en la producción textil, una actividad que trascendía el ámbito doméstico y formaba parte de circuitos económicos y comerciales más amplios.

De esta manera, la primera entrega invitará a cuestionar explicaciones históricas que presentan como universales y permanentes determinadas divisiones de tareas entre mujeres y hombres.

Ciencia contada por mujeres

Uno de los rasgos distintivos de “ConCiencia” será la participación de diferentes voces femeninas, una característica vinculada directamente con el trabajo que Amautas Huarmis desarrolla en Santiago del Estero.

La colectiva está integrada por mujeres provenientes de distintas áreas del conocimiento, entre ellas bioquímica, biotecnología, agronomía, sociología y economía, que comparten el interés por comunicar la ciencia a la sociedad y visibilizar el trabajo de las investigadoras.

Entre sus objetivos se encuentran promover vocaciones científicas en niñas y jóvenes, cuestionar estereotipos sobre quienes producen conocimiento y dar a conocer los aportes de las mujeres a la ciencia, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia.

Desde Amautas Huarmis destacaron que el nuevo ciclo permitirá abordar una variedad de temas y acercar diferentes perspectivas científicas al público.

“Nos interesa mostrar que la ciencia no es algo lejano ni reservado exclusivamente a los laboratorios. Está presente en muchas de las cosas que hacemos, pensamos y discutimos todos los días. También queremos que se escuchen distintas voces de mujeres vinculadas al conocimiento científico y demostrar que es posible hablar de temas complejos de una manera clara, sin perder profundidad ni rigurosidad”, expresaron.

La serie no estará limitada a las especialidades de investigación de sus participantes, sino que buscará explorar diferentes temas a partir de estudios, publicaciones académicas y conocimientos producidos desde distintas disciplinas.

Los videos de “ConCiencia” se publicarán en las redes sociales oficiales de la UNSE, con una frecuencia estimada de una entrega cada quince días, aunque sin un calendario fijo.

La invitación es a mirar con curiosidad aquello que nos rodea, revisar algunas ideas que damos por ciertas y descubrir qué tiene para decir la ciencia sobre las preguntas de todos los días.