Emanuel Ortega rompió el silencio tras su separación de Julieta Prandi: “No elegí estar en esta situación”

El músico habló sobre la ruptura, apenas 27 días después de su casamiento, y pidió que cesen las versiones sobre terceros en discordia. “Todos los duelos son dolorosos”, expresó, y reconoció que está atravesando un momento de confusión.

Hoy 21:19

Emanuel Ortega habló por primera vez sobre su separación de Julieta Prandi, luego de que la noticia generara una ola de rumores y versiones sobre los motivos de la ruptura. Durante una entrevista con SQP, el cantante reconoció que atraviesa un momento de confusión y manifestó su malestar por la exposición mediática que rodea su situación personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja, que llevaba seis años de relación, se había casado apenas 27 días antes de que trascendiera la separación. Desde entonces, comenzaron a circular especulaciones sobre posibles conflictos, infidelidades y terceras personas involucradas, versiones que el músico pidió dejar de lado.

“Cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí y verte en un barro que vos no elegiste”, expresó Ortega ante las cámaras, al explicar su incomodidad por tener que hablar públicamente de un momento que preferiría atravesar en privado.

El artista también aclaró que no tiene intenciones de hacer declaraciones sobre las decisiones de su expareja. “Yo puedo hablar por mí, no por las decisiones ni actitudes de otros. Eso tendrá que responder cada quien”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que durante los años que compartieron mantuvo un vínculo de amor y respeto hacia Prandi.

El pedido de Emanuel Ortega para frenar los rumores

Uno de los aspectos que más preocupan al músico es que las especulaciones sobre la ruptura involucren a personas ajenas a la pareja. Consultado por las versiones sobre supuestos terceros en discordia, Ortega lamentó la exposición de quienes fueron mencionados en los últimos días.

“Yo lamento mucho que se haya arrastrado a gente que no tiene nada que ver. Yo no elegí esta situación, pero lo lamento por la gente que tuvo que ver su cara envuelta en una historia que es lamentable”, afirmó.

Además, explicó que se encuentra atravesando un momento de incertidumbre y que intenta refugiarse en su trabajo para sobrellevar la situación. “Tengo en este momento muy poca claridad para mí, más con una cámara y un micrófono prendidos; estoy aturdido, intentando distraerme con mi trabajo, me refugio ahí. El tiempo acomodará todo”, señaló.

En el cierre de la entrevista, el músico volvió a pedir que cesen las versiones y los comentarios sobre la vida privada de los involucrados. “Les pido que la corten con las especulaciones, hay gente que quedó herida y quedó envuelta en algo nada que ver”, concluyó.

Julieta Prandi viajó a Brasil y desmintió rumores

Mientras Ortega optó por hablar brevemente ante la prensa, Julieta Prandi decidió alejarse de la exposición mediática y viajó a Río de Janeiro, Brasil. Durante su estadía, fue fotografiada en la playa junto a un hombre, lo que volvió a generar especulaciones sobre una posible tercera persona.

La modelo salió al cruce de esas versiones a través de las redes sociales y aclaró que se encontraba acompañada por un amigo. “Sí, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”, respondió en X ante una publicación que sugería que había abandonado el país con otro hombre.

De esta manera, mientras continúa la repercusión por la sorpresiva separación, ambos quedaron en el centro de la atención pública. Por su parte, Ortega insistió en que prefiere atravesar el momento en la intimidad y evitar que las versiones sobre la ruptura sigan afectando a otras personas.