Las exportaciones alcanzaron un récord histórico y dejaron un superávit comercial de USD 2.976 millones en septiembre

Según el Indec, las ventas al exterior superaron por primera vez los USD 10.000 millones en un solo mes.

Hoy 20:40

La balanza comercial argentina registró un superávit de USD 2.976 millones durante septiembre de 2026, impulsada por un fuerte crecimiento de las exportaciones, que alcanzaron un máximo histórico, y una leve disminución de las importaciones.

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De acuerdo con el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA), publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones totalizaron USD 10.036 millones, lo que representó un incremento del 23,5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Por su parte, las importaciones alcanzaron los USD 7.060 millones, con una caída interanual del 1,8%. De esta manera, el país consiguió su trigésimo cuarto mes consecutivo con saldo comercial positivo.

El resultado de septiembre fue USD 2.039 millones superior al registrado en igual período de 2025, cuando el superávit había alcanzado los USD 937 millones.

Las exportaciones superaron por primera vez los USD 10.000 millones

Uno de los datos más destacados del informe fue el desempeño de las ventas argentinas al exterior, que superaron por primera vez la barrera de los USD 10.000 millones mensuales en términos nominales.

Según el organismo estadístico, este crecimiento estuvo explicado por una suba del 16,4% en los precios de los productos exportados y un aumento del 6,1% en las cantidades comercializadas.

En términos desestacionalizados, las exportaciones registraron además un avance del 8,6% respecto de agosto.

El sector de combustibles y energía fue el principal impulsor del crecimiento, con un incremento interanual del 89,1% en sus ventas al exterior.

Dentro de este segmento, se destacó el aumento de las exportaciones de petróleo crudo, que aportaron USD 522 millones adicionales en comparación con septiembre del año anterior.

También registraron resultados positivos las manufacturas de origen industrial, que crecieron 17,5%; las manufacturas de origen agropecuario, con una suba del 16,8%; y los productos primarios, que aumentaron 9,2%.

Las importaciones cayeron y reflejaron una menor demanda de algunos productos

En contraste con el crecimiento de las exportaciones, las compras argentinas al exterior disminuyeron un 1,8% respecto de septiembre de 2025.

La caída estuvo relacionada con una reducción del 11,2% en las cantidades importadas, parcialmente compensada por un aumento del 10,4% en los precios internacionales.

Entre los rubros que registraron mayores retrocesos se encuentran los vehículos automotores de pasajeros, con una baja del 27,2%; los bienes de capital, que disminuyeron 10,4%; y los bienes de consumo, con una caída del 2,5%.

Sin embargo, las importaciones de bienes intermedios, utilizados principalmente como insumos para la producción, aumentaron un 11,9%.

Economistas consultados por Infobae señalaron que, si bien el crecimiento exportador constituye un dato relevante para el comercio exterior, la caída de las importaciones de maquinaria y equipamiento también puede reflejar dificultades en la inversión y la actividad económica interna.

El superávit acumulado en 2026 superó los USD 21.000 millones

Durante los primeros nueve meses del año, las exportaciones argentinas acumularon USD 77.267 millones, con un crecimiento interanual del 21,6%.

En tanto, las importaciones sumaron USD 56.069 millones, lo que representó una reducción del 2,5% frente al mismo período de 2025.

Como consecuencia, el superávit comercial acumulado entre enero y septiembre alcanzó los USD 21.198 millones, una cifra considerablemente superior a los USD 6.046 millones registrados durante los primeros nueve meses del año pasado.

En ese período, los combustibles y la energía encabezaron el crecimiento de las exportaciones, con un incremento del 53,6%, seguidos por las manufacturas industriales, que avanzaron un 23%.

Brasil, Estados Unidos y China, entre los principales socios comerciales

El informe también detalló cuáles fueron los mercados más importantes para el comercio exterior argentino durante los primeros nueve meses del año.

Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones nacionales, con una participación del 12,7% del total. Le siguieron Estados Unidos, con el 10%, y China, con el 9,2%.

En cuanto a las importaciones, China encabezó el listado de países proveedores, concentrando el 23,3% de las compras realizadas por Argentina. Detrás se ubicaron Brasil, con el 21,4%, y Estados Unidos, con el 9,2%.

Con estos resultados, el comercio exterior argentino cerró septiembre con un intercambio total de USD 17.095 millones, equivalente a un crecimiento interanual del 11,6%.

El desempeño exportador, especialmente de los sectores energético y agroindustrial, continúa siendo uno de los principales factores que explican el saldo favorable de la balanza comercial argentina durante 2026.