Recuperaron una computadora y una cámara profesional robadas a un periodista en el barrio Autonomía

Los elementos de trabajo, valuados en más de $4 millones, habían sido vendidos a terceros tras el robo denunciado por un fotógrafo de El Liberal. Los investigadores tendrían identificado al principal sospechoso y se esperan allanamientos para avanzar con su detención.

Hoy 20:32

Un importante avance se registró en la investigación por el robo de herramientas de trabajo a un periodista del diario El Liberal, ocurrido en una vivienda del barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero. Tras diversas tareas investigativas, la Policía logró recuperar una computadora portátil y una cámara fotográfica profesional, cuyo valor conjunto supera los 4 millones de pesos.

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El hecho había sido denunciado el pasado viernes 16 de octubre, alrededor de las 22, por el fotógrafo y corresponsal José David Gómez, quien advirtió la desaparición de sus equipos de trabajo de un domicilio ubicado sobre calle Andrés Rojas al 479.

Entre los elementos sustraídos se encontraban una notebook Dell Inspiron 15 y una cámara profesional Canon 6D con lente de 28 milímetros, herramientas fundamentales para el desarrollo de su actividad periodística.

A partir de la denuncia, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N.º 10, dependiente de la Departamental 17, iniciaron una serie de averiguaciones que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas y tareas de investigación a través de redes sociales.

Como resultado de esas actuaciones, los uniformados lograron recuperar la computadora portátil, que habría sido comercializada a una tercera persona luego de la sustracción.

En paralelo, personal de la División Robo y Hurto de la Dirección General de Investigaciones (DGI) avanzó con otra línea investigativa y consiguió recuperar la cámara fotográfica profesional, que también habría sido vendida a un tercero.

Identificaron a un sospechoso y se esperan allanamientos

De acuerdo con la información surgida de las actuaciones policiales, ambas líneas investigativas apuntan hacia un hombre conocido como "Flaco Alagastino", señalado como presunto responsable de la sustracción de los equipos.

Por el momento, el sospechoso no fue detenido, aunque los investigadores continúan reuniendo elementos para avanzar con las medidas correspondientes.

En este contexto, se prevén posibles allanamientos y otras diligencias judiciales, mientras no se descarta que pueda concretarse una detención en las próximas horas.

Según las estimaciones, el valor total de los elementos recuperados asciende a $4.200.000, de los cuales aproximadamente $2 millones corresponden a la computadora portátil y $2,2 millones a la cámara profesional.

La causa se encuentra bajo la intervención de la fiscal Victoria Ledesma, quien deberá determinar las próximas medidas procesales para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

De esta manera, la recuperación de ambos equipos representa un avance significativo en la investigación, mientras continúan las actuaciones para dar con el presunto autor del hecho.