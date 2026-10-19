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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2026 | 23º
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EN VIVO | Sarmiento recibe a Barracas Central en un duelo clave por los playoffs del Clausura

El Verde de Junín buscará acercarse a los primeros puestos de la Zona B, mientras que el Guapo intentará conseguir su tercera victoria consecutiva.

Hoy 19:03

Sarmiento de Junín y Barracas Central se enfrentarán este lunes 19 de octubre, desde las 19, en el estadio Eva Perón, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para consolidarse entre los ocho mejores de la Zona B y mantener sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.

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