Continúan los cursos del programa "Santiago Crece Con Vos" en el ITSE

Impresión 3D, instalación y reparación de sistemas de alarma y cámaras de seguridad, y diseño de videojuegos son algunos de los cursos a los que se pueden incribir los interesados.

Hoy 19:50

Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Elías Suárez en el marco de los planes de formación que se desarrollan a través del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE), este sábado se dictaron cursos ofrecidos a través del programa "Santiago Crece con vos".

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Al respecto, el subsecretario de Educación, José Alejandro Píccoli, informó que los días sábados el ITSE abre sus puertas con distintas propuestas, entre ellas los cursos de impresión 3D, instalación y reparación de sistemas de alarma y cámaras de seguridad, y diseño de videojuegos.

Este último se dicta en convenio con una cooperativa de desarrollo de videojuegos de Tucumán, que llega a la provincia para brindar las clases presenciales todos los sábados de 10.30 a 12. El curso se divide en tres comisiones: Programación, Arte y Producción, donde los jóvenes trabajan de manera específica cada área del desarrollo del videojuego.

Los cursos comenzaron el mes pasado y se extenderán hasta fin de año. Están destinados a jóvenes de 18 a 35 años que se inscribieron de forma presencial en el mes de agosto en el Ministerio de Educación.

Además del ITSE, las capacitaciones se desarrollan de manera simultánea en la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Santiago del Estero, y en las ciudades de Fernández, Frías y Las Termas de Río Hondo con distintas ofertas formativas.

Por otra parte, durante la semana se dicta también el curso de Manejo de Dron Agrícola, que tiene presencialidad de lunes a viernes.