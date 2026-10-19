Luis Enrique reveló su estrategia para frenar a Lamine Yamal y fue contundente al compararlo con Messi

El entrenador del PSG anticipó cómo buscará neutralizar a la joya del Barcelona en el duelo por la Champions League. Además, dejó una tajante definición sobre Lionel Messi y recordó su vínculo especial con el club catalán.

Hoy 20:28

Luis Enrique comenzó a palpitar el esperado enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Barcelona, que se disputará este martes por la tercera fecha de la Champions League 2026/27, y sorprendió al revelar su estrategia para frenar a Lamine Yamal, una de las principales figuras del conjunto español.

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El entrenador del PSG aseguró que no recurrirá a una marca personal ni modificará su filosofía de juego para detener al joven extremo. Por el contrario, explicó que la mejor manera de neutralizarlo será impedir que tenga contacto con la pelota.

"La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón. Si lo tenemos todo el rato, él no puede tocarla y todo está tranquilo", expresó el técnico español durante la conferencia de prensa, con una sonrisa.

Pero sus declaraciones no terminaron allí. También se refirió a las constantes comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi, y dejó una frase contundente sobre el capitán de la Selección argentina.

La estrategia de Luis Enrique para frenar a Lamine Yamal

El entrenador de Paris Saint-Germain explicó que su equipo buscará imponer condiciones desde el comienzo del partido, con la posesión de la pelota como principal herramienta para reducir el protagonismo de Yamal.

La intención será recuperar rápidamente el balón, controlar el ritmo del encuentro y evitar que los futbolistas del Barcelona encuentren espacios para generar situaciones de peligro.

"No ha habido ningún partido en mi carrera como entrenador que haya cedido el balón de manera voluntaria", aseguró Luis Enrique, dejando en claro que no piensa modificar su estilo.

Sin embargo, el desafío será importante, ya que el equipo dirigido por Hansi Flick también se caracteriza por intentar dominar los encuentros mediante la posesión y la presión alta.

A esta dificultad se suma una baja sensible para el conjunto parisino: Nuno Mendes sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el triunfo frente a Estrasburgo por la Ligue 1.

El lateral portugués había ingresado durante el segundo tiempo, pero debió abandonar el campo a los 86 minutos después de sentir una molestia.

El PSG confirmó que estará varias semanas fuera de las canchas, por lo que Luis Enrique deberá encontrar una alternativa para contener los avances de Lamine Yamal por ese sector.

La contundente frase de Luis Enrique sobre Messi y las comparaciones con Yamal

Además de analizar el encuentro, el técnico español fue consultado por las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi, dos futbolistas que surgieron del Barcelona y despertaron enormes expectativas desde muy jóvenes.

Lejos de alimentar el debate, Luis Enrique consideró que el extremo español debe concentrarse en desarrollar su propia carrera.

"Lamine quiere ser la mejor versión de Lamine y es mejor no compararse con los demás", sostuvo.

Sin embargo, cuando llegó el momento de hablar sobre el astro argentino, el entrenador dejó una definición que no pasó inadvertida.

"Comparar a Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, con cualquier otro jugador, no va a ganarle nadie", afirmó.

Con esas palabras, Luis Enrique volvió a expresar su admiración por Lionel Messi, a quien dirigió durante una de las etapas más exitosas de la historia del Barcelona.

Al mismo tiempo, buscó quitarle presión a Yamal, que se consolidó como una de las mayores figuras del fútbol europeo.

El pasado de Luis Enrique en Barcelona y su especial relación con el club

El enfrentamiento también tendrá un significado particular para el entrenador del PSG, que dirigió al Barcelona entre 2014 y 2017 y conquistó numerosos títulos.

Durante sus tres temporadas al frente del conjunto azulgrana, Luis Enrique consiguió nueve trofeos: dos Ligas de España, tres Copas del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes.

Su mayor logro llegó en la temporada 2014/15, cuando consiguió el histórico triplete con Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez como principales figuras.

Aquella campaña culminó con la conquista de la Champions League después de vencer 3-1 a Juventus en la final disputada en Berlín.

En la previa del nuevo enfrentamiento, el entrenador reconoció que mantiene un vínculo afectivo con la institución catalana.

"Soy socio del Barça, veo sus partidos como entrenador, mi mujer y mis hijos son catalanes, pero como parisino espero ganar mañana", expresó.

PSG vs. Barcelona: cuándo juegan, a qué hora y dónde verlo

El Paris Saint-Germain recibirá al Barcelona este martes 20 de octubre, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

El encuentro comenzará a las 16 (hora argentina) y se disputará en el Parque de los Príncipes, con arbitraje del inglés Michael Oliver.

La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium.

El conjunto francés buscará hacerse fuerte como local y continuar su camino hacia una nueva consagración continental, mientras que Barcelona intentará extender su arranque perfecto de temporada.

Con Lamine Yamal como una de las principales amenazas del equipo catalán, Luis Enrique apostará por su habitual filosofía ofensiva para intentar neutralizarlo.

Y mientras prepara el duelo, el entrenador dejó una certeza sobre las comparaciones que rodean al joven futbolista: para él, Lionel Messi sigue siendo el mejor jugador de todos los tiempos.