El gobernador Elías Suárez inauguró el polideportivo de Icaño

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia del deporte y la educación para el desarrollo de las comunidades del interior provincial.

Hoy 20:30

En el marco de las políticas que se impulsan pada fortalecer la infraestructura deportiva en el interior provincial, el gobernador Elías Suárez inauguró este lunes por la tarde en la localidad de Icaño, departamento Avellaneda, el nuevo polideportivo con una superficie cubierta de 1.105 metros cuadrados, emplazado en un predio de 10.500 metros cuadrados.

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También participaron de la ceremonia protocolar el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; los secretarios de Deportes, Carlos Dapello, y de Obras Públicas, Jorge Zuaín. También legisladores provinciales y autoridades municipales de la zona, quienes fueron recibidos por el comisionado local, Miguel Bernat.

Tras el corte de cintas y el descubrimiento de placa, el mandatario y su comitiva hicieron un recorrido por el complejo que cuenta con acceso jerarquizado con pórtico, administración, sala de primeros auxilios, sanitarios, vestuarios, baño adaptado con acceso dual y depósito para materiales deportivos. Fue equipado para la práctica de múltiples disciplinas como básquet, vóley, fútbol 5, céstobol y patín.

Uno de los principales atractivos es su cancha de hockey de medidas reglamentarias (91,40 x 55 m), dotada con protección lateral para seguridad del público y mayor agilidad del juego, con acceso directo a los vestuarios.

La obra tiene cercado olímpico y cerramiento de paneles metálicos, pensada como un espacio para todas las edades, de uso escolar y comunitario.

Durante el acto, con un gran marco de público, entre vecinos, delegaciones de instituciones educativas y deportivas de la zona, se hizo la bendición a cargo del padre Ezequiel Ruiz.

En la oportunidad, la Secretaría de Deportes entregó elementos y equipamiento para la práctica de distintas disciplinas. Además se dio a conocer un paquete de obras de infraestructura educativa en la región, algunas de las cuales ya se encuentran en ejecución y otras en proceso de licitación.

Al hacer uso de la palabra, Bernat expresó: "Es una de las obras más importantes de todos los tiempos para Icaño. Hoy es un día histórico para nuestra comunidad que quedará grabado para siempre en la memoria de un pueblo".

Sobre su impacto social dijo: "Significa mucho más que infraestructura. Es la oportunidad para nuestros niños y jóvenes de practicar distintas disciplinas, desarrollar su talento y afianzar valores como el respeto, la solidaridad y el esfuerzo".

Recordó también que el proyecto fue planificado en la gestión del ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora, y que se hizo realidad gracias al impulso de Elías Suárez.

Finalmente, remarcó: "Para quienes vivimos en el interior, contar con una obra de esta magnitud significa sentir que nuestros pueblos también son protagonistas del crecimiento de Santiago del Estero. Nuestro compromiso será cuidar este espacio y darle vida todos los días".

A su turno, el gobernador agradeció el recibimiento de toda la comunidad y resaltó que el polideportivo es fruto del trabajo conjunto. Dijo: "El esfuerzo de todos hace posible esta obra y tantas otras que serán importantes para el desarrollo de Icaño, del departamento Avellaneda, y de la provincia toda".

Suárez también hizo referencia a la alegría de los niños y al valor de la educación y el deporte como pilares de la comunidad. "Debemos pensar en la escuela donde realmente tenemos nuestra esperanza, donde se forman nuestros jóvenes y niños; es ahí donde van a encontrar la sabiduría, el aprendizaje, el poder superarse día a día. También la fe a través del compartir, donde se expresa su vocación y el club que nos acompaña. Este polideportivo expresa un lugar de unión para toda la gente y toda la comunidad", señaló.

Asimismo, se comprometió a continuar con más obras para toda la provincia, pese al contexto económico nacional. "Nos tocan años difíciles –dijo- en donde requieren el esfuerzo y es importante que todos comprendamos que hay que unir nuestras fuerzas para poder concretar obras y para eso tenemos que ser eficientes".

Antes de despedirse, el gobernador ratificó su compromiso con esta comunidad. “Voy a poner todo el esfuerzo para que sigamos concretando las obras que Icaño necesita y el departamento Avellaneda, las comunidades que están aquí y los pueblos vecinos. Ese es nuestro desafío, hacerlo entre todos, con fe y esperanza para crecer", concluyó.