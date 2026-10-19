Locura por Boca en Brasil: cientos de hinchas coparon Copacabana con un impresionante banderazo

Los simpatizantes del Xeneize se reunieron en las playas de Río de Janeiro para alentar al equipo de Rodolfo Arruabarrena en la previa de la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Hoy 19:51

Boca Juniors ya vive una verdadera fiesta en Brasil. A poco más de 24 horas del decisivo enfrentamiento frente a Vasco da Gama, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, cientos de hinchas xeneizes protagonizaron un multitudinario banderazo en las playas de Copacabana, en Río de Janeiro.

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La convocatoria, organizada a través de las redes sociales, reunió a una gran cantidad de simpatizantes que viajaron para acompañar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que este martes 20 de octubre, desde las 21.30, buscará revertir la derrota 1-0 sufrida en La Bombonera.

Con bombos, redoblantes, banderas, cánticos y pirotecnia, los fanáticos transformaron la playa carioca en una fiesta azul y oro, en una tarde marcada por el calor y la humedad.

Copacabana se tiñó de azul y oro con una multitud de hinchas de Boca

La convocatoria tuvo una importante respuesta de los simpatizantes del Xeneize, que se acercaron a Copacabana para demostrar su apoyo antes de uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Durante el banderazo, los hinchas cantaron diferentes canciones de la tribuna, desplegaron banderas y alentaron al equipo que buscará una nueva clasificación a una final internacional.

La celebración también llamó la atención de numerosos turistas y ciudadanos brasileños, quienes se acercaron para observar la concentración de simpatizantes argentinos.

Entre las imágenes más llamativas apareció un hombre que llevaba una máscara de cerdo, lo que provocó que los presentes comenzaran a cantar "El chancho no desciende", una canción que surgió entre los hinchas de Boca en 2012, después del regreso de River a Primera División.

La particular escena se convirtió en uno de los momentos destacados de una jornada cargada de entusiasmo y expectativa.

Boca agotó las 4.000 entradas para el Maracaná

El acompañamiento de los hinchas también estará presente durante el encuentro de este martes en el estadio Maracaná.

Para la revancha frente a Vasco da Gama, Boca contó con 4.000 localidades destinadas a sus simpatizantes, que se agotaron rápidamente.

Del lado brasileño también se vendieron todas las entradas disponibles, por lo que se espera que el histórico estadio de Río de Janeiro reciba alrededor de 75.000 espectadores.

El compromiso será dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela y definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2026.

Boca necesita ganar para avanzar a la final de la Sudamericana

El Xeneize llegará al encuentro con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en el partido de ida, disputado en La Bombonera.

Para conseguir la clasificación, el equipo de Rodolfo Arruabarrena deberá imponerse en territorio brasileño.

Si Boca gana por un gol de diferencia, la serie quedará igualada y el pase a la final se definirá mediante una tanda de penales.

En cambio, si consigue una victoria por dos o más goles, avanzará directamente a la instancia decisiva del certamen.

Cualquier empate o derrota significará la eliminación del conjunto argentino, que buscará volver a conquistar un torneo internacional después de su última consagración en la Copa Sudamericana 2005.

El Xeneize también buscará cortar una histórica racha en Brasil

El encuentro frente a Vasco da Gama tendrá un condimento adicional para Boca, que acumula 11 partidos consecutivos sin ganar en territorio brasileño.

La última victoria del Xeneize en ese país se remonta al 2 de diciembre de 2020, cuando derrotó 1-0 a Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores, con un gol de Carlos Tevez.

Desde entonces, Boca no volvió a imponerse en Brasil, aunque consiguió avanzar en algunas eliminatorias gracias a empates y definiciones por penales.

El antecedente más reciente fue el 1-1 ante San Pablo en el Morumbí, resultado que le permitió clasificarse a las semifinales de la presente Copa Sudamericana.

Ahora, el conjunto de Arruabarrena necesitará romper esa racha para mantener vivo su sueño continental.

Los hinchas también palpitaron el Superclásico ante River

Más allá de la expectativa por la revancha frente a Vasco, durante el banderazo también hubo lugar para recordar el próximo Superclásico frente a River Plate.

El encuentro ante el Millonario está previsto para el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por el Torneo Clausura.

Sin embargo, todas las miradas están puestas en el desafío inmediato de Boca: conseguir una victoria en el Maracaná que le permita volver a disputar una final internacional.

Con 4.000 hinchas que agotaron sus entradas y una multitud que ya hizo sentir su presencia en Copacabana, Boca tendrá un fuerte respaldo en Río de Janeiro, donde buscará protagonizar una remontada histórica y mantener viva la ilusión de conquistar la Copa Sudamericana 2026.