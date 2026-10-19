Fausto Vera sufrió un desgarro y River lo pierde para el Superclásico ante Boca

El mediocampista se lesionó durante la goleada frente a Belgrano en Córdoba y los estudios confirmaron una lesión muscular.

Hoy 19:04

River Plate recibió una mala noticia después de la goleada por 3-0 frente a Belgrano de Córdoba. Los estudios médicos confirmaron que Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, por lo que estará aproximadamente tres semanas fuera de las canchas y quedó descartado para el Superclásico frente a Boca Juniors, además de los otros dos compromisos que le restan al Millonario en la fase regular del Torneo Clausura 2026.

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El mediocampista de 26 años se lesionó durante el segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, donde ingresó desde el banco de suplentes y no llegó a completar 15 minutos de juego.

La noticia representa un contratiempo importante para el entrenador interino Leonardo Ponzio, que perderá a una de sus alternativas habituales en el mediocampo para una seguidilla decisiva en la lucha por los playoffs y la clasificación a las competencias internacionales.

Cómo fue la lesión de Fausto Vera ante Belgrano

El volante central comenzó el partido frente a Belgrano entre los suplentes, una situación que se dio por primera vez desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco de River.

Durante el complemento, Vera ingresó en reemplazo de Tobías Andrada, pero su participación terminó rápidamente.

Tras una aceleración en la mitad de la cancha, el mediocampista descargó la pelota hacia un costado y sintió una molestia en la parte posterior de su pierna derecha.

Inmediatamente, se tomó el isquiotibial, se dejó caer sobre el césped y le indicó al cuerpo técnico que necesitaba ser reemplazado.

Las imágenes generaron preocupación y, este lunes, los estudios confirmaron el diagnóstico: desgarro en el isquiotibial derecho.

El tiempo estimado de recuperación será de aproximadamente 21 días, aunque su regreso dependerá de la evolución física.

Los tres partidos que se perderá Fausto Vera en River

La lesión llega en un momento complicado para el Millonario, que afrontará una serie de encuentros determinantes para definir su futuro en el Torneo Clausura.

Debido a los plazos de recuperación, Fausto Vera no estará disponible para los tres compromisos restantes de la fase regular:

Fecha 14: River vs. Racing, el domingo 25 de octubre, desde las 19.15 , en el Monumental.

River vs. Racing, el , en el Monumental. Fecha 15: Boca vs. River, en La Bombonera, por una nueva edición del Superclásico.

Boca vs. River, en La Bombonera, por una nueva edición del Superclásico. Fecha 16: Aldosivi vs. River, en condición de visitante.

De esta manera, Ponzio deberá reorganizar el mediocampo para afrontar partidos importantes tanto en la pelea por ingresar a los playoffs como en la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Otra vez una lesión deja a Vera afuera del Superclásico

La situación tiene un antecedente particular para Fausto Vera, quien tampoco había podido disputar el anterior enfrentamiento frente a Boca.

En aquella oportunidad, el volante había sufrido un esguince de rodilla durante el encuentro ante Carabobo, lesión que le impidió estar presente en el partido contra el Xeneize.

Ahora, un nuevo problema físico volverá a dejarlo afuera del encuentro más esperado por los hinchas de ambos clubes.

La baja también resulta significativa porque Vera había sido titular en los seis partidos anteriores del ciclo interino de Leonardo Ponzio, consolidándose como una opción habitual para el entrenador.

El futuro de Fausto Vera en River también está en evaluación

Además de la lesión, el mediocampista atraviesa un momento importante respecto de su continuidad en el club.

Fausto Vera se encuentra a préstamo en River hasta diciembre de 2026, por lo que la dirigencia deberá definir si ejecuta la opción de compra establecida en su contrato.

Para quedarse con su pase, el Millonario tendría que desembolsar 4 millones de dólares a Atlético Mineiro, institución propietaria de sus derechos.

La decisión sobre su futuro todavía no está tomada y se resolverá en el marco de la planificación deportiva para la próxima temporada.

Mientras tanto, el futbolista deberá enfocarse en completar su recuperación y volver a estar disponible para el cuerpo técnico.

River pierde una pieza importante en el momento decisivo del Clausura

El desgarro de Fausto Vera aparece justo cuando River comenzaba a recuperar confianza tras una actuación destacada frente a Belgrano de Córdoba.

La goleada por 3-0, con tantos de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, le permitió al Millonario alcanzar los 20 puntos y ubicarse en el quinto puesto de la Zona B, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs.

Sin embargo, la lesión del volante representa una preocupación adicional para Leonardo Ponzio, que deberá afrontar los próximos compromisos sin una de sus alternativas habituales.

Con el Superclásico ante Boca cada vez más cerca, River tendrá que encontrar soluciones en el mediocampo mientras Vera inicia una recuperación que lo dejará afuera de lo que resta de la fase regular del Torneo Clausura 2026.