Denunciaron a dos jóvenes por presuntas estafas reiteradas que alcanzarían los $800 millones

La presentación judicial fue realizada por el abogado Lucas Herlein contra dos jóvenes de apellidos Comán y Schammas. La causa quedó bajo la órbita del fiscal Ángel Belluomini y los denunciados habrían solicitado la eximición de prisión.

Hoy 21:44

Una denuncia por presuntas estafas reiteradas que alcanzarían los 800 millones de pesos fue presentada en las últimas horas ante la Justicia de Santiago del Estero. La presentación fue realizada por el abogado Lucas Herlein y apunta contra dos jóvenes identificados por los apellidos Comán y Schammas.

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Según la información que trascendió este lunes, la denuncia ingresó a la Unidad Fiscal a cargo del doctor Ángel Belluomini, donde se solicitó la imputación de ambos jóvenes por su presunta vinculación con las maniobras denunciadas.

El monto involucrado en la presentación judicial rondaría los $800 millones.

Asimismo, se conoció que los dos denunciados habrían solicitado la eximición de prisión, planteo que deberá ser evaluado en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

La presentación se conoció durante las últimas horas de este lunes, por lo que la investigación se encuentra en una etapa inicial y resta determinar las medidas que dispondrá la Fiscalía.

Por el momento, no se informó sobre una resolución respecto de los pedidos de imputación ni de las solicitudes de eximición de prisión.

La causa continuará bajo la intervención del fiscal Ángel Belluomini, mientras se aguardan novedades sobre el avance de las actuaciones judiciales.