Grave accidente en Santiago del Estero: dos tucumanos chocaron contra una vaca en la Ruta 34 y terminaron gravemente heridos

El siniestro ocurrió a la altura de El Bobadal, en el departamento Jiménez. Las víctimas sufrieron traumatismos de cráneo severos y fueron trasladadas al Hospital Padilla de Tucumán.

Hoy 21:57

Un violento accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, en Santiago del Estero, dejó como saldo a dos hombres tucumanos con heridas de gravedad, luego de que el automóvil en el que viajaban junto a sus parejas impactara contra una vaca de aproximadamente 400 kilos que se encontraba sobre la calzada.

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El siniestro se registró alrededor de las 6 de la mañana, a la altura de El Bobadal, departamento Jiménez, cuando los cuatro ocupantes del vehículo regresaban a sus domicilios en la localidad tucumana de Gobernador Garmendia.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el conductor se encontró repentinamente con un animal vacuno de raza Bradford y no logró evitar la colisión.

La violencia del impacto provocó que el animal golpeara contra el capó, el parabrisas y parte del techo del automóvil, antes de salir despedido.

Como consecuencia, el conductor perdió el control del rodado, que continuó avanzando aproximadamente 100 metros hasta abandonar la cinta asfáltica y terminar entre una zona de tuscas. Pese a la magnitud del choque, el vehículo no volcó.

Los ocupantes de los asientos delanteros fueron identificados como Carlos Saúl Romero, quien conducía el automóvil, y Leonardo Garnica, que viajaba como acompañante.

Ambos sufrieron las lesiones de mayor consideración, mientras que las dos mujeres que se encontraban en los asientos traseros lograron ayudarlos a salir del vehículo y permanecieron junto a ellos hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 53 acudieron al lugar y coordinaron la asistencia sanitaria.

Los cuatro ocupantes fueron trasladados inicialmente al hospital de El Bobadal, donde recibieron las primeras evaluaciones médicas. Sin embargo, las dos mujeres se retiraron del establecimiento sin someterse a los estudios correspondientes.

En tanto, los profesionales diagnosticaron a Romero y Garnica politraumatismos, traumatismos encéfalocraneanos severos y lesiones traumáticas en el rostro.

Debido a la gravedad de sus cuadros, se dispuso su derivación al Hospital Ángel C. Padilla, en San Miguel de Tucumán, para la realización de estudios especializados y la continuidad del tratamiento.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia, el personal policial inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar cómo llegó el animal a la Ruta Nacional 34 e identificar a su propietario, ya que su presencia sobre la calzada podría derivar en eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la evolución médica de los dos hombres hospitalizados, ni se precisó si se adoptaron medidas judiciales contra el propietario del vacuno.

Las actuaciones continúan bajo intervención de las autoridades competentes de Santiago del Estero.