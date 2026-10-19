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Este martes inaugararán la remodelación integral de la plaza Borges en el barrio Huaico Hondo

Desde la Municipalidad de la Capital informaron que la inauguración será este martes a las 19 horas.

Hoy 20:04

En un acto que se realizará este martes 20, a las 19, la Municipalidad de la Capital inaugurará la remodelación integral de la plaza Borges, ubicada entre las calles Orestes Di Lullo, Manuel Caballero, Gaspar Suárez y avenida Colón, en el barrio Huaico Hondo.

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La intervención permitirá poner en valor este histórico espacio público, concebido como un lugar de encuentro, recreación e integración para toda la comunidad. El objetivo es recuperar y jerarquizar el entorno de la parroquia Nuestra Señora del Valle, articulando actividades sociales, culturales, deportivas y religiosas en un ámbito moderno, accesible e inclusivo. Se colocaron 25 cestos de residuos, 70 bancos de hormigón y 12 merenderos.

Además, se realizaron trabajos de puesta en valor y reubicación de la glorieta, parquización, conservación de los árboles existentes e incorporación de nueva vegetación y un sistema de riego por aspersión.

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