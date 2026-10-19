Fuentes supervisó la etapa final de la obra del Parque Deportivo Campeones del 28

La intendente recorrió los avances de la obra del proyecto que busca ampliar y diversificar la oferta de espacios destinados a la actividad física, la recreación y el encuentro comunitario.

Hoy 20:00

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente; funcionarios del área de Obras Públicas; representantes de la empresa constructora; vecinos y jóvenes calisténicos de los grupos Quinto Workout y Hold.

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Ubicado en el parque Aguirre, el predio contará con canchas de fútbol 11 y fútbol 7, ambas con césped sintético, y otra de fútbol 5; también con la restauración total de la cancha de básquet existente; nuevas canchas de básquet 3x3; un amplio sector de calistenia y una cancha de bochas.

“Con esta importante obra, seguimos apostando a la promoción de la actividad física, el deporte y la vida saludable al aire libre, incorporando infraestructura y servicios de calidad que jerarquizarán este espacio de más de dos hectáreas”, expresó la Ing. Fuentes.

“Concebimos los espacios verdes como ámbitos de encuentro e integración para toda la comunidad. Por eso, trabajamos para sumar nuevas alternativas deportivas que respondan al crecimiento de disciplinas que vienen ganando cada vez más protagonismo en la ciudad, como la calistenia y las bochas, entre otras”, agregó.

“A lo largo de nuestra gestión, el parque Aguirre se ha consolidado como uno de los espacios verdes más elegidos por los vecinos para compartir momentos en familia y disfrutar al aire libre. A lugares emblemáticos como el Paseo Maradona, el Parque del Encuentro y el Parque Mama Antula se sumarán próximamente Las Casuarinas, el Parque de la Chacarera y este innovador parque deportivo”, señaló.

Asimismo, se ejecuta en el predio un cerramiento perimetral de aproximadamente 650 metros y se construye un edificio de 120 metros cuadrados destinado a sanitarios y administración, junto con un depósito de 20 metros cuadrados. Estas instalaciones brindarán los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades y el mantenimiento del predio.