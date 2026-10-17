Sarmiento de La Banda recibe a Sportivo Belgrano buscando seguir avanzando en al Reválida

Tras el empate 1-1 en la ida, el equipo bandeño cuenta con ventaja deportiva y buscará dar otro paso en el certamen.

Hoy 07:59

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo 18 de octubre, desde las 18.30, un partido decisivo frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, por la vuelta de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A 2026. El conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte como local para conseguir su clasificación a la siguiente instancia.

El Profe llega con un panorama favorable después de haber conseguido un empate 1-1 en Córdoba durante el encuentro de ida, resultado que le permite definir la eliminatoria ante su gente y con la ventaja deportiva a su favor.

La principal particularidad de esta serie es que Sarmiento no necesita ganar para avanzar de ronda. Gracias a su ventaja deportiva, un nuevo empate le alcanzará para clasificarse, mientras que una victoria también le asegurará su continuidad en la competencia.

Por su parte, Sportivo Belgrano estará obligado a conseguir un triunfo en La Banda para revertir la situación y quedarse con el boleto a la siguiente fase.

Sarmiento buscará aprovechar la ventaja deportiva para seguir avanzando

Después de igualar en territorio cordobés, Sarmiento de La Banda tendrá la oportunidad de resolver la serie como local, en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la Reválida del Federal A.

El 1-1 del partido de ida dejó abierta la eliminatoria, aunque el conjunto bandeño cuenta con un beneficio importante por su posición deportiva.

Si el encuentro termina igualado, Sarmiento avanzará directamente a la próxima ronda, sin necesidad de disputar una definición por penales.

Esta situación obliga a Sportivo Belgrano de San Francisco a buscar la victoria, ya que cualquier empate favorecerá al equipo santiagueño.

De esta manera, el Profe afrontará uno de los compromisos más importantes de su temporada, con la ilusión de continuar su camino en la competencia.

Qué resultado necesita Sarmiento para clasificarse

El panorama de la serie es claro luego del empate registrado en Córdoba.

Si Sarmiento gana: avanzará a la siguiente fase de la Reválida.

Si Sarmiento empata: también conseguirá la clasificación gracias a la ventaja deportiva.

Si Sarmiento pierde: quedará eliminado y Sportivo Belgrano avanzará de ronda.

De esta manera, el conjunto santiagueño contará con dos resultados posibles para continuar en el Torneo Federal A 2026.

Sarmiento vs. Sportivo Belgrano: hora y árbitros

El encuentro será dirigido por Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de la Liga de Catamarca, acompañado por asistentes de Catamarca y La Rioja.

Las autoridades y los detalles del partido serán los siguientes:

Partido: Sarmiento de La Banda vs. Sportivo Belgrano de San Francisco.

Competencia: Torneo Federal A 2026, segunda fase de la Reválida (vuelta).

Fecha: Domingo 18 de octubre.

Horario: 18.30.

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Catamarca).

Asistente 1: Exequiel Augusto Agüero (Catamarca).

Asistente 2: Fernando Nicolás Alberto Ruarte (La Rioja).

Cuarto árbitro: Santiago Andrés Agüero (Catamarca).

Con la localía y la ventaja deportiva a su favor, Sarmiento de La Banda buscará superar a Sportivo Belgrano y avanzar a la siguiente fase de la Reválida del Federal A.

El Profe sabe que un empate será suficiente, pero intentará aprovechar el respaldo de su gente para conseguir una victoria y continuar alimentando sus aspiraciones en el certamen.