Detención de ginecólogo en Resistencia por abuso y mala praxis

El ginecólogo Gustavo Kumiega ha sido detenido en Resistencia, Chaco, tras varias denuncias de abuso sexual y mala praxis, en un caso que involucra múltiples víctimas y procedimientos judiciales complejos.

Hoy 03:24

El ginecólogo chaqueño Gustavo Kumiega fue detenido este viernes en Resistencia, Chaco, luego de una serie de allanamientos ordenados por la justicia provincial. Esta medida fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Chaco a través de un comunicado oficial. La detención se produjo en el marco de una causa por presunta mala praxis que está siendo investigada por la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N° 6.

Los procedimientos se llevaron a cabo de forma simultánea en tres lugares vinculados al médico: la clínica FEMEChaco, donde ejercía su profesión, su domicilio particular y su consultorio privado. Tras estas acciones, se ordenó su detención, lo que refleja la seriedad de las acusaciones en su contra.

La investigación contra Kumiega está dividida entre distintas fiscalías, donde la fiscal Mariana Echarri se encarga de la causa por mala praxis, mientras que el Equipo Fiscal N° 2, dirigido por Ana González de Pacce, prosigue con las indagaciones relacionadas con otras siete denunciantes. Se espera que el lunes declare una mujer que reside en Emiratos Árabes Unidos, quien también ha presentado una denuncia en su contra.

Fuentes judiciales han indicado que las causas de Echarri y Pacce podrían unificarse, una decisión que aún no ha sido adoptada y que requiere la aprobación de la Procuración. Desde el 23 de septiembre hasta el 2 de octubre, Kumiega fue denunciado por siete mujeres, y recientemente se conocieron más acusaciones que motivaron los allanamientos y su posterior detención.

Las pacientes han cuestionado diversas conductas y prácticas que el ginecólogo llevó a cabo durante las consultas ginecológicas. Además, se ha reportado la denuncia de una expareja que lo acusó de abuso sexual en un episodio fuera del ámbito médico. Las denuncias incluyen comentarios de contenido sexual y maniobras consideradas inapropiadas durante los exámenes ginecológicos.

Previo a su detención, el abogado Zacarías Issolo, defensor de Kumiega, negó que las conductas denunciadas constituyan delitos. Según el letrado, los procedimientos médicos se realizaron dentro de los protocolos habituales y afirmó que su defendido había colaborado con la justicia entregando las historias clínicas pertinentes. En ese momento, Issolo también indicó que Kumiega no tenía una imputación formal.

Sin embargo, el avance de la investigación llevó a la realización de los allanamientos y a la detención del ginecólogo. Desde el Ministerio Público Fiscal se ha solicitado a los medios de comunicación que mantengan la máxima prudencia en la divulgación de la identidad y la intimidad de las víctimas, enfatizando la importancia de proteger su dignidad en este proceso judicial.