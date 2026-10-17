Mitre afronta una visita de riesgo ante Deportivo Morón buscando sumar para alejarse del descenso

El Aurinegro jugará esta tarde desde las 15 frente al escolta de la Primera Nacional.

Hoy 08:19

Mitre afrontará este domingo 18 de octubre, desde las 15, una complicada visita a Deportivo Morón, por la fecha 34 de la Primera Nacional 2026. El conjunto santiagueño necesita sumar puntos para continuar alejándose de la zona de descenso, mientras que el Gallito buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por el liderazgo del campeonato.

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El Aurinegro llega después de igualar 0-0 frente a Colón de Santa Fe en condición de local, un resultado que le permitió sumar una unidad, aunque todavía se mantiene comprometido en la lucha por la permanencia.

Actualmente, Mitre ocupa el puesto 14 de la tabla de posiciones con 36 puntos, apenas cuatro unidades por encima de la zona de descenso, por lo que cada encuentro será determinante para asegurar su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

Mitre necesita sumar ante uno de los candidatos de la Primera Nacional

El conjunto santiagueño tendrá por delante uno de los desafíos más exigentes de esta etapa del campeonato, ya que enfrentará a un Deportivo Morón que se encuentra entre los principales protagonistas del torneo.

El Gallito ocupa el segundo puesto con 58 unidades, consolidándose como único escolta de Ferro, líder de la clasificación.

Con realidades diferentes, ambos equipos saldrán a buscar un resultado que les permita acercarse a sus respectivos objetivos. Mientras Morón intentará mantenerse en la lucha por la cima, Mitre necesita continuar sumando para evitar complicaciones en las últimas fechas.

Para el Aurinegro, conseguir un resultado positivo como visitante significaría un impulso importante antes de afrontar los dos compromisos que le quedarán por disputar.

Los últimos tres partidos de Mitre en la Primera Nacional

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, Mitre deberá afrontar tres encuentros fundamentales para definir su futuro en la categoría.

El calendario restante del conjunto santiagueño será el siguiente:

Fecha 34: Deportivo Morón vs. Mitre

Fecha 35: Mitre vs. Godoy Cruz

Fecha 36: Los Andes vs. Mitre

De esta manera, el Aurinegro tendrá dos compromisos fuera de Santiago del Estero y uno como local, en una recta final donde cada punto puede resultar determinante.

El equipo buscará llegar a las últimas jornadas con mayor tranquilidad y evitar que la definición de la permanencia se extienda hasta la fecha final.

Deportivo Morón vs. Mitre: hora y árbitros

El encuentro correspondiente a la fecha 34 de la Primera Nacional 2026 contará con el arbitraje de Javier Delbarba, acompañado por Juan Pablo Millenaar y Gonzalo Roldán como asistentes.

Los detalles del partido serán los siguientes:

Partido: Deportivo Morón vs. Mitre de Santiago del Estero.

Competencia: Primera Nacional 2026, fecha 34.

Fecha: Domingo 18 de octubre.

Hora: 15.00.

Árbitro: Javier Delbarba.

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar.

Asistente 2: Gonzalo Roldán.

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia.

Con la permanencia como principal objetivo, Mitre buscará hacerse fuerte en una cancha difícil y sumar puntos fundamentales frente a un Deportivo Morón que atraviesa un gran presente.

El Aurinegro sabe que depende de sus propios resultados para continuar alejándose de la zona roja, por lo que intentará dar un paso importante este domingo antes de afrontar las dos últimas fechas de la Primera Nacional 2026.