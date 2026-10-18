Termas de Río Hondo: clima cubierto y temperaturas suaves para este Domingo 18 de octubre de 2026

Los termenses se preparan para un fin de semana con clima cubierto y temperaturas que rondarán los 16 grados. El pronóstico sugiere un aumento paulatino de las temperaturas a partir de mañana.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encontrarán con un clima cubierto, donde la temperatura actual es de 14 °C y una sensación térmica de 12.4 °C. La humedad relativa se mantiene en un 75%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad.

El viento sopla a 8.6 km/h desde el este-noreste, lo que puede hacer que la tarde se sienta aún más fría para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre. Es recomendable a los termenses abrigarse si planean salir, ya que la temperatura no superará los 16.6 °C durante el día.

Para mañana, el pronóstico indica que las condiciones seguirán siendo cubiertas, con una mínima de 13.4 °C y una máxima de 21.9 °C. Aunque el cielo permanecerá nublado, se espera un leve aumento en las temperaturas, lo que podría traer algo de alivio a los residentes.

El martes, las buenas noticias continúan, ya que el clima se prevé soleado con temperaturas que oscilarán entre 14.2 °C y 25.8 °C. Esto permitirá a los termenses disfrutar de actividades al aire libre después de un fin de semana más fresco.

En resumen, para hoy Domingo 18 de octubre de 2026, Termas de Río Hondo experimentará un día cubierto con temperaturas que irán de 14 °C a 16.6 °C. El viento será leve y la humedad se mantendrá alta, lo que hará que la sensación térmica sea un poco más baja.

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