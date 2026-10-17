Güemes recibe a Almagro en su primer partido tras el descenso al Torneo Federal A

El Gaucho afrontará este domingo su primer compromiso después de perder la categoría. Con importantes cambios en el plantel, el equipo santiagueño comenzará a despedirse de la Primera Nacional frente a su gente.

Hoy 08:00

Güemes recibirá este domingo 18 de octubre, desde las 17, a Almagro, por la fecha 34 de la Primera Nacional 2026, en un encuentro que marcará su primera presentación después de haberse consumado el descenso al Torneo Federal A.

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El conjunto azulgrana afrontará el compromiso en medio de una profunda reestructuración deportiva, luego de que la dirigencia anunciara una fuerte decisión para los últimos tres partidos del campeonato: utilizar futbolistas del ámbito local pertenecientes a la institución, mientras avanza en la rescisión de contratos con los integrantes del plantel que disputó la temporada.

De esta manera, el Gaucho comenzará a transitar el cierre de su participación en la segunda categoría del fútbol argentino, con el objetivo de completar los compromisos restantes y empezar a reorganizarse de cara a su futuro en el Federal A.

Güemes apuesta por los jugadores locales tras el descenso

A través de un comunicado oficial, el Club Atlético Güemes confirmó que los últimos encuentros de la Primera Nacional serán afrontados por jugadores locales que pertenecen a la institución.

"De cara a lo que resta de su participación en la Primera Nacional (tres fechas), serán jugadores del ámbito local, pertenecientes a la institución, quienes formen parte del plantel para disputar este tramo final del campeonato", informó el club.

La determinación representa un cambio importante en la conformación del equipo, que dejará de contar con buena parte de los futbolistas que participaron durante la temporada.

En paralelo, la dirigencia confirmó que se encuentra trabajando en la rescisión contractual de los jugadores que integraron el plantel profesional, como parte de las primeras medidas adoptadas después de la pérdida de la categoría.

Por el momento, Güemes no dio a conocer la nómina definitiva de futbolistas que estarán disponibles para enfrentar a Almagro.

Güemes vs. Almagro: hora y árbitros

El encuentro de este domingo tendrá como árbitro principal a Joaquín Gil, quien estará acompañado por Hernán Vallejos y Antonella Pajón como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Las autoridades y los detalles del partido serán los siguientes:

Partido: Güemes vs. Almagro.

Competencia: Primera Nacional 2026, fecha 34.

Fecha: Domingo 18 de octubre.

Horario: 17.00.

Árbitro: Joaquín Gil.

Asistente 1: Hernán Vallejos.

Asistente 2: Antonella Pajón.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

Los últimos tres partidos de Güemes en la Primera Nacional

Después de confirmarse su descenso al Torneo Federal A, el conjunto santiagueño deberá completar tres compromisos antes de despedirse de la categoría.

El calendario restante del Gaucho será el siguiente:

Fecha 34: Güemes vs. Almagro (local).

Fecha 35: Deportivo Maipú vs. Güemes (visitante).

Fecha 36: Güemes vs. Temperley (local).

De esta manera, Güemes disputará dos de sus últimos tres encuentros como local, comenzando este domingo frente a Almagro y cerrando su participación ante Temperley.

El mensaje de Güemes a sus hinchas

En medio de este difícil presente deportivo, la dirigencia del Club Atlético Güemes también hizo un llamado a sus simpatizantes para que continúen acompañando al equipo.

A través del comunicado, la institución invitó a todos los hinchas a seguir brindando su apoyo, tal como lo hicieron a lo largo de la temporada.

El encuentro frente a Almagro marcará así el comienzo de una etapa de transición para el Gaucho, que buscará cerrar su paso por la Primera Nacional mientras empieza a proyectar su regreso al Torneo Federal A.

Con futbolistas locales como protagonistas y cambios importantes en el plantel, Güemes afrontará sus últimos compromisos en la categoría con la mirada puesta en el futuro de la institución.