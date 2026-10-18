Olímpico visita a Regatas en Corrientes buscando su segundo triunfo en la Liga Nacional

El Negro de La Banda enfrentará desde las 20.30 al conjunto correntino en el arranque de su primera gira.

Hoy 07:44

Olímpico de La Banda afrontará esta noche desde las 20.30, un importante compromiso frente a Regatas Corrientes, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet 2026/27. El equipo dirigido por Leonardo Costa buscará conseguir su primera victoria como visitante de la temporada y encadenar su segundo triunfo consecutivo.

El conjunto bandeño llega motivado después de haber derrotado a Boca Juniors por 93 a 80 en el estadio Vicente Rosales, el pasado lunes, en una actuación que le permitió recuperar confianza y mostrar una mejor versión colectiva.

Ahora, el Negro intentará trasladar ese rendimiento a su primera gira de la temporada, que incluirá dos compromisos en Corrientes: este domingo ante Regatas y el martes frente a San Martín.

Una de las principales novedades en el plantel de Olímpico pasa por la posible reincorporación de Agustín Vergara, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de un esguince de tobillo.

El alero cordobés sufrió la lesión durante el debut frente a Platense y posteriormente se perdió los encuentros ante Atenas y Boca.

Tras cumplir los tiempos de recuperación, Vergara podría volver a sumar minutos durante la gira por Corrientes, una noticia positiva para el entrenador Leonardo Costa, que busca ampliar las alternativas dentro de su rotación.

En contrapartida, Andrew Corum no viajó con la delegación y permaneció en Santiago del Estero para continuar con su recuperación de la lesión que ya le había impedido participar del triunfo frente al Xeneize.

Regatas, un rival exigente para el Negro bandeño

El desafío no será sencillo para Olímpico, que tendrá enfrente a un Regatas Corrientes que comenzó la temporada con una importante victoria como local.

El conjunto correntino derrotó a Instituto de Córdoba por 73 a 63, con actuaciones destacadas de Fausto Ruesga y el "Toro" Acuña.

Además, en el plantel de Regatas se encuentra José Montero, jugador santiagueño que defendió la camiseta de Olímpico durante la temporada pasada.

Montero llega de destacarse en el encuentro frente a Nacional de Montevideo por la Liga Sudamericana, aunque su equipo terminó cayendo en ese compromiso.

Leo Costa explicó cómo quiere que juegue Olímpico

En la previa de la gira, el entrenador Leonardo Costa dejó en claro cuál será la propuesta de su equipo para afrontar los compromisos en Corrientes.

"Queremos proponer un básquet muy dinámico, vertical durante los primeros ocho segundos de posesión y con una defensa agresiva, especialmente en el pick and roll", explicó el técnico.

El entrenador también destacó la importancia de contar con un plantel amplio para sostener la intensidad durante los partidos.

"Cuanto más largo sea el equipo, mejor para nosotros", señaló Costa, quien considera fundamental disponer de mayores posibilidades de recambio.

La recuperación de Vergara podría resultar importante en ese sentido, especialmente ante la ausencia de Corum.

El Negro de La Banda disputará sus próximos dos compromisos en el Fortín Rojinegro, en la capital correntina.

El primer encuentro será este domingo, desde las 20.30, frente a Regatas, mientras que el martes se medirá con San Martín de Corrientes.

Con el impulso de la victoria frente a Boca, Olímpico buscará ratificar su crecimiento, mejorar su rendimiento fuera de casa y conseguir su primer festejo como visitante en la Liga Nacional 2026/27.