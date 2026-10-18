Cielos nublados y temperaturas moderadas en La Banda: lo que trae el clima para hoy Domingo 18 de octubre de 2026

Los bandeños experimentan un día nublado con temperaturas frescas, pero se espera un cambio hacia días más cálidos. El pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se encuentran bajo un cielo nublado con una temperatura actual de 14.4 °C, que se siente incluso más fresca, alcanzando los 13.2 °C. La humedad en el ambiente es del 67%, y el viento sopla suavemente del este a 4.3 km/h.

Para el día de hoy, el pronóstico indica un clima cubierto, con una mínima de 14.1 °C y una máxima que alcanzará los 20 °C. Los bandeños deberán prepararse para un día fresco, ideal para actividades al aire libre si se cuidan de la humedad.

La jornada de mañana, lunes 19 de octubre, promete condiciones similares, con cielos cubiertos y un leve aumento en las temperaturas, donde la mínima será de 16.2 °C y la máxima subirá hasta los 25.6 °C, marcando un inicio de semana un poco más cálido.

Ya para el martes 20 de octubre, se espera un cambio radical en el clima, ya que el sol hará su aparición con un pronóstico soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14.9 °C de mínima y los 29.6 °C de máxima, lo que seguramente alegrará a los bandeños.

En resumen, el clima actual en La Banda es nublado y fresco, con temperaturas que rondan los 14.4 °C. Para los próximos días, se anticipa que el lunes mantenga condiciones similares, mientras que el martes se prevé un clima más cálido y soleado, ideal para disfrutar del aire libre.

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