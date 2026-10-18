Investigan caso de abuso: le ofreció plata a su sobrina de 12 años para "tocarla"

Una mujer de 44 años denunció a la Justicia el ultraje sufrido por su hija de 12 años. Según la exposición, la niña se encontraba sola en su vivienda cuando ocurrió el aberrante episodio.

Hoy 07:41

Un deplorable abuso sexual causó enorme indignación en el barrio Parque de la capital santiagueña durante las primeras horas del sábado, tras la denuncia realizada por la madre de una menor en la Comisaría Comunitaria Nº 1 de la Mujer y la Familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una mujer de 44 años se presentó en la dependencia para poner en conocimiento de la Justicia el ultraje sufrido por su hija de 12 años. Según la exposición, la niña se encontraba sola en su vivienda cuando ocurrió el aberrante episodio.

El acusado de la agresión sería su tío materno, un sujeto de 60 años, quien reside en la misma propiedad. Según consta en la denuncia, éste habría aprovechado la ausencia momentánea de la madre de la niña dentro del inmueble para interceptar a la pequeña y ofrecerle dinero a cambio de tocarle el cuerpo.

Ante la negativa de la jovencita el sujeto trató de tocarla por la fuerza, pero no lo logró. La fiscal de turno por la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Dra. Vanina Aguilera, tomó rápida intervención e instruyó severas medidas restrictivas.

Como primera disposición judicial, notificó formalmente al acusado sobre la prohibición de acercamiento e interrelación hacia la niña y su entorno por el término de 30 días.

Asimismo, la magistrada ordenó la instalación inmediata de un dispositivo de botón antipánico en el teléfono celular de la madre para garantizar su seguridad física. En paralelo, encomendó a los trabajadores sociales la confección de un informe socioambiental con relevamiento vecinal en el sector donde habitan.

Con el objetivo de profundizar las actuaciones y resguardar a la víctima, la fiscalía confirmó que el próximo lunes notificará el turno para la prueba de Cámara Gesell.