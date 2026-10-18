Añatuya se prepara para un fin de semana cubierto: pronóstico para hoy Domingo 18 de octubre de 2026

Hoy, los añatuyenses experimentarán un clima cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 9.8 °C y 23.1 °C. Se prevé que el viento sople desde el este-sureste a 8.6 km/h.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta hoy con un cielo cubierto, marcando la pauta de un fin de semana donde la inestabilidad será la protagonista. La temperatura actual ronda los 10.1 °C, y la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 8.8 °C.

Con una humedad alta del 90%, los añatuyenses notarán un ambiente fresco. El viento, que sopla a 8.6 km/h desde el este-sureste, aporta una leve brisa que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frías.

Para el día de hoy, la temperatura mínima se prevé en 9.8 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23.1 °C. Esto indicará un leve ascenso hacia la tarde, aunque el cielo seguirá cubierto durante gran parte del día.

El pronóstico para mañana, lunes 19 de octubre, también mantiene el cielo cubierto, con mínimas de 13.2 °C y máximas de 21.4 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para temperaturas que se mantendrán dentro de un rango fresco.

Finalmente, para el martes 20 de octubre, se anticipa que las temperaturas seguirán aumentando, con un mínimo de 16 °C y una máxima de 26.7 °C. A pesar de que el cielo continuará cubierto, se prevé un ligero ascenso en las temperaturas, lo cual podría ofrecer un respiro a los habitantes de la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.