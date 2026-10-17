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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2026 | 21º
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EN VIVO | San Lorenzo visita a Estudiantes en un duelo crucial por la clasificación a los playoffs

El Ciclón y el Pincha se ven las caras en La Plata por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 18:30

San Lorenzo visitará este domingo 18 de octubre, desde las 18, a Estudiantes de La Plata, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que podría marcar el futuro de ambos equipos en la competencia. El partido se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de TNT Sports.

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TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético San Lorenzo de Almagro Club Estudiantes de La Plata
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