EN VIVO | San Lorenzo visita a Estudiantes en un duelo crucial por la clasificación a los playoffs

El Ciclón y el Pincha se ven las caras en La Plata por la fecha 13 del Torneo Clausura.
San Lorenzo visitará este domingo 18 de octubre, desde las 18, a Estudiantes de La Plata, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que podría marcar el futuro de ambos equipos en la competencia. El partido se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de TNT Sports.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3