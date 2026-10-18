Boca blindó a una de sus grandes promesas: Milton Delgado renovó su contrato hasta 2030

El Xeneize confirmó la extensión del vínculo del mediocampista de 21 años, una pieza importante en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 18:00

Boca Juniors confirmó una noticia importante para su futuro deportivo: Milton Delgado renovó su contrato hasta diciembre de 2030, con una mejora en sus condiciones salariales. El mediocampista de 21 años, surgido de las divisiones inferiores del club, se consolidó como una de las piezas importantes del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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El anuncio se produjo mientras el plantel se prepara para afrontar la revancha frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Con esta decisión, el Xeneize aseguró la continuidad de uno de sus futbolistas jóvenes más destacados, cuyo vínculo anterior finalizaba en diciembre de 2029.

El anuncio oficial de Boca sobre la renovación de Milton Delgado

A través de sus canales oficiales, Boca comunicó la extensión del contrato de Milton Delgado, acompañada por una fotografía del futbolista firmando el nuevo acuerdo junto al director deportivo Marcelo "Chelo" Delgado.

"Milton Delgado 2030. Junto al Director Deportivo Marcelo Delgado, el jugador Milton Delgado firmó la mejora y extensión de su contrato con el Club hasta diciembre de 2030. ¡Vamos, Milton!", expresó la institución.

De esta manera, el mediocampista nacido en Rafael Castillo continuará vinculado al club por una temporada más de lo que establecía su contrato anterior.

La renovación representa una apuesta por la continuidad de un jugador que ganó protagonismo dentro del plantel profesional y se convirtió en una alternativa importante para el entrenador.

Los números de Milton Delgado con la camiseta de Boca

Formado en las divisiones inferiores de Boca, Milton Delgado debutó oficialmente en el primer equipo durante el empate 0-0 frente a Nacional Potosí, por la Copa Sudamericana 2024.

Desde aquella presentación, el mediocampista acumuló 82 partidos oficiales, en los que convirtió un gol y aportó cinco asistencias.

Su única conquista llegó frente a Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026, mientras que sus actuaciones le permitieron ganar continuidad y convertirse en una de las piezas utilizadas por Rodolfo Arruabarrena.

Su capacidad de recuperación, intensidad y lectura de juego fueron aspectos importantes para consolidarse en el mediocampo xeneize.

Los elogios de Leandro Paredes a Milton Delgado

Uno de los principales respaldos que recibió Milton Delgado dentro del plantel llegó de parte de Leandro Paredes, capitán y referente del equipo.

El campeón del mundo con la Selección argentina destacó públicamente las cualidades del juvenil y su importancia en el funcionamiento colectivo.

"Es muy importante para el equipo y para mí. Muy inteligente, intenso, juega muy bien, entiende todos los partidos a la perfección", expresó Paredes.

Además, el mediocampista se mostró convencido de que Delgado tiene condiciones para construir una carrera importante.

"Es un chico que nos dará muchísimo y tendrá una carrera muy buena. Tiene proyección de Selección sin duda, lo hizo bien en la Sub-20", agregó.

Las palabras del capitán reflejan la consideración que tiene el joven futbolista dentro del plantel y el potencial que le reconocen sus compañeros.

Boca asegura el futuro de Delgado antes de una cita clave en Brasil

La renovación se concretó en un momento decisivo para Boca, que tiene por delante la revancha frente a Vasco da Gama por un lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Mientras Arruabarrena prepara el equipo que buscará revertir la serie en el Maracaná, la dirigencia avanzó con una decisión importante para sostener la base del plantel.

Con su nuevo contrato hasta diciembre de 2030, Milton Delgado continuará ligado al Xeneize, que apuesta por el crecimiento de uno de los futbolistas surgidos de sus inferiores y con mayor proyección dentro del equipo profesional.