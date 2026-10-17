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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 OCT 2026 | 21º
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EN VIVO | Güemes recibe a Almagro en su primer partido tras el descenso al Torneo Federal A

El Gaucho afrontará este domingo su primer compromiso después de perder la categoría. Con importantes cambios en el plantel, el equipo santiagueño comenzará a despedirse de la Primera Nacional frente a su gente.

Hoy 16:14

Güemes recibirá este domingo 18 de octubre, desde las 17, a Almagro, por la fecha 34 de la Primera Nacional 2026, en un encuentro que marcará su primera presentación después de haberse consumado el descenso al Torneo Federal A.

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