EN VIVO | Güemes recibe a Almagro en su primer partido tras el descenso al Torneo Federal A

El Gaucho afrontará este domingo su primer compromiso después de perder la categoría. Con importantes cambios en el plantel, el equipo santiagueño comenzará a despedirse de la Primera Nacional frente a su gente.
Güemes recibirá este domingo 18 de octubre, desde las 17, a Almagro, por la fecha 34 de la Primera Nacional 2026, en un encuentro que marcará su primera presentación después de haberse consumado el descenso al Torneo Federal A.
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