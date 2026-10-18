Culmina la investigación del caso Vicente Cordeyro en San Lorenzo

Los fiscales Daniel Espilocín y Santiago López Soto anunciaron el cierre de la investigación sobre la muerte del excomisario Vicente Cordeyro, destacando que no hubo intervención de terceros y que su fallecimiento fue autolesivo.

Hoy 16:23

Después de un año de exhaustivas indagaciones, los fiscales Daniel Espilocín y Santiago López Soto han dado por concluida la investigación relacionada con la muerte del excomisario Vicente Cordeyro, cuyo cuerpo fue hallado en el cerro Elefante. Según los resultados, la causa del deceso se atribuye a una conducta autolesiva sin indicios de homicidio ni intervención de terceros. Esta decisión no solo concluye el caso de Cordeyro, sino que también abarca el análisis de un incendio que tuvo lugar en el mismo sitio.

La investigación reveló que los elementos probatorios, como la autopsia médico-legal y las declaraciones testimoniales, respaldan la conclusión de que Cordeyro llegó solo al lugar de su muerte. En palabras del fiscal López Soto: «No hubo ningún indicativo, ninguna prueba ni ningún indicio que nos llevara a pensar que fue abordado por alguna persona». Las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, corroboran esta afirmación, mostrando su recorrido sin la presencia de otros individuos.

Además, el informe de los bomberos indica que el incendio fue provocado intencionalmente, con la implicación de que Cordeyro pudo haberlo iniciado. López Soto explica que «el incendio se produjo en una parte más alta de donde se encontró el cuerpo», sugiriendo que Cordeyro transportó una botella de acelerante al lugar, lo que indica su posible intención de iniciar el fuego.

La reconstrucción de los eventos muestra que el excomisario podría haber iniciado el fuego antes de sufrir ahorcamiento. La autopsia psicológica, que fue parte integral de la investigación, determinó que el fallecimiento se debió a ahorcadura, con la soga encontrada en el lugar coincidiendo morfológicamente con otra presente en su hogar.

Las pericias también incluyeron un análisis exhaustivo de las comunicaciones de Cordeyro, revelando que existían preocupaciones relacionadas con el juicio por el homicidio de Jimena Salas, en el que un familiar político estaba involucrado. A través de los datos recuperados de su teléfono, se detectaron numerosas búsquedas e interacciones sobre este caso, lo que añade contexto a su estado emocional antes de su muerte.

La investigación contó con la colaboración de varias entidades, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la Policía Federal. Espilocín enfatiza la importancia de la reconstrucción integral del hecho, que abarcó tanto el incendio como la muerte del excomisario, y permitió a los fiscales emitir conclusiones bien fundamentadas. A pesar de las críticas por parte de la familia, quienes cuestionaron el manejo del caso, se les brindó acceso a toda la información relevante.

La conclusión de los fiscales establece un precedente importante en la resolución de casos de muertes dudosas, reafirmando la necesidad de una investigación meticulosa y la importancia de la evidencia en la búsqueda de la verdad. Con el cierre de este caso, se espera que se puedan dirigir esfuerzos hacia otras investigaciones pendientes que requieran atención.