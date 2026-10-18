El emotivo saludo de Elías Suárez a las madres santiagueñas en su día

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó el amor y la fortaleza de las madres y les deseó una jornada rodeada del cariño de sus seres queridos.

Hoy 15:43

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, hizo llegar un saludo especial a todas las madres santiagueñas por su día, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó el valor de la maternidad y el acompañamiento de las mujeres en la vida de sus familias.

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“Hoy quiero saludar con mucho cariño a todas las madres santiagueñas, por su amor, su fortaleza y su entrega cotidiana”, expresó el mandatario provincial al compartir sus felicitaciones por esta fecha especial.

En su publicación, Suárez también les deseó a las madres una jornada rodeada del cariño de sus seres queridos. “Que tengan un hermoso día, rodeadas del afecto de sus familias”, escribió.

El mensaje incluyó, además, una referencia especial a quienes ya no están físicamente, pero permanecen presentes en el recuerdo y el afecto de sus seres queridos.

“Por las que están y por las que nos siguen acompañando desde arriba”, manifestó el gobernador, en una dedicatoria que abarcó tanto a las madres que celebran junto a sus familias como a quienes viven esta fecha atravesadas por la ausencia.

Finalmente, Suárez cerró su saludo con un breve mensaje: “¡Feliz Día de la Madre!”, para acompañar a las familias santiagueñas durante una jornada de celebración, reconocimiento y recuerdo.